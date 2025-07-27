Таїланд і Камбоджа домовилися провести переговори про припинення вогню після втручання Трампа. Але бойові сутички тривають

Таїланд і Камбоджа 27 липня заявили про свою готовність до переговорів після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа — кожна зі сторін має свої вимоги. Водночас бойові дії тривають уже четвертий день і забрали життя щонайменше 34 людей.



Про це пише The Associated Press.

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Днем раніше, 26 липня, Трамп опублікував пост у власній соціальній мережі Truth Social про те, що він розмовляв з лідерами Таїланду і Камбоджі та натякнув, що торговельні угоди з жодною з країн не просуватимуться, якщо воєнні дії триватимуть. Пізніше американський президент заявив, що обидві сторони домовилися зустрітися, щоб домовитися про припинення вогню.

Премʼєр-міністр Камбоджі Хун Манет заявив, що його країна погодилася домагатися «негайного і безумовного припинення вогню». Трамп йому сказав, що Таїланд теж погодився припинити напади.

Премʼєр Камбоджі доручив міністру закордонних справ Праку Сокхонну узгодити наступні кроки з державним секретарем США Марко Рубіо та безпосередньо взаємодіяти з міністром закордонних справ Таїланду, щоб виконати угоду про припинення вогню.

Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай подякував Трампу і сказав, що Таїланд в принципі погодився на припинення вогню, але наголосив на необхідності «щирих намірів» з боку Камбоджі. Він закликав до швидких двосторонніх переговорів, щоб обговорити конкретні кроки щодо мирного врегулювання.

«Будь-яке припинення бойових дій не може бути досягнуте, поки Камбоджа вкрай не має добросовісності та неодноразово порушує основні принципи прав людини та гуманітарного права», — окремо заявило Міністерство закордонних справ Таїланду.

Заступник речника тайської армії полковник Річа Суксованонт каже, що зусилля Трампа щодо посередництва — це «окреме питання». Він додав, що операції на полі бою триватимуть, а припинення вогню може бути досягнуто лише за умови офіційного початку переговорів з боку Камбоджі.

Він заявив, що камбоджійські війська рано-вранці 27 липня обстріляли з важкої артилерії провінцію Сурін, зокрема будинки цивільних. Він сказав, що Камбоджа також здійснила ракетні обстріли, спрямовані на стародавній храм Та Муен Тхом, на який претендують обидві країни, та інші райони, намагаючись повернути територію, захоплену тайськими військами. Тайські війська відповіли далекобійною артилерією, щоб завдати ударів по камбоджійській артилерії та ракетних установках.

Тим часом речник Міністерства оборони Камбоджі генерал-лейтенант Малі Сочеата звинуватив тайські сили в ескалації насильства, що сталося через бомбардування камбоджійської території рано-вранці в неділю, після чого в кількох районах відбулося «масштабне вторгнення» за участю танків і наземних військ.

Рада Безпеки ООН закликала Асоціацію держав Південно-Східної Азії, регіональне обʼєднання, виступити посередником у мирному врегулюванні між двома країнами. Human Rights Watch засудила повідомлення про використання касетних боєприпасів — зброї, забороненої міжнародним правом, у населених пунктах і закликала обидві держави захищати цивільних.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Останні прикордонні сутички почались зранку 24 липня. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів. 25 липня у восьми прикордонних районах Таїланду оголосили воєнний стан. Обидві країни відкликали своїх послів, а Таїланд закрив свої пункти пропуску через кордон з Камбоджею.

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка періодично спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо 1000-річного храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок зі збройними силами Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

Камбоджа знову звернулася до міжнародного суду, щоб врегулювати прикордонні суперечки, однак Таїланд відхилив юрисдикцію цього суду.