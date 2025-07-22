Помер Оззі Осборн — зірка хеві-метал гурту Black Sabbath. Йому було 76 років. Він помер, «оточений любовʼю», і лише за кілька тижнів після воззʼєднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та грандіозного прощального концерту в Бірмінгемі, Англія.

Про це повідомила його родина, передає Sky News.

Останніми роками в нього була хвороба Паркінсона та інші проблеми зі здоровʼям.

Упродовж карʼєри Осборн увійшов до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США двічі — спершу разом з гуртом Black Sabbath, а потім як сольний виконавець. У нього є зірка на Голлівудській алеї слави, а також на Брод-стріт у Бірмінгемі, пʼять премій «Греммі» з 12 номінацій. Його знають за хітами “Iron Man”, “Paranoid”, “War Pigs”, “Crazy Train” та “Changes”, які він виконував як у складі гурту, так і самостійно.

Також Оззі Осборн запамʼятався тим, що одного разу відкусив голову кажанові на сцені, а згодом під дією наркотиків спробував вбити дружину Шерон.

Ross Halfin / Sky News

Black Sabbath вважається одним із засновників хеві-металу як музичного жанру і засновником дум-металу. Гурт продав понад 75 мільйонів копій альбомів по всьому світу. Свій останній концерт гурт відіграв у 2017 році.

У прощальному концерті на початку липня 2025 року брали участь Оззі Осборн, гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд.