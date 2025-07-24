Помер рестлер та актор Галк Гоган

Помер американський рестлер та актор Галк Гоган. Йому був 71 рік.
Про це пише американський таблоїд TMZ.
Повідомляють, що причиною стала зупинка серця. Зранку до будинку Гогана у Флориді підʼїхали машини поліції та швидкої допомоги. Актора винесли на ношах до швидкої. Кілька тижнів тому його дружина Скай спростувала чутки, що Галк у комі. Вона заявила, що його серце було «міцним», а він відновлювався після операцій.
- Гоган перетворив професійний реслінг на сімейний розважальний вид спорту. До нього реслінг був орієнтований на досить вузьку аудиторію. Театральні виступи Гогана привернули увагу великої аудиторії до рестлінгу.