Новий уряд, санкції проти Росії та перемога Усика. Головне за тиждень

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Юлія Свириденко/Facebook

Цього тижня в Україні змінився склад Кабінету міністрів, Євросоюз ввів 18-й пакет санкцій проти Росії, а Рада ратифікувала угоду про створення Спецтрибуналу.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Ратифікація угоди про створення Спецтрибуналу

Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Того ж дня Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

Перестановки в уряді

Верховна Рада 16 липня відправила уряд Дениса Шмигаля у відставку. Вже наступного дня новим премʼєром стала Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко/Facebook

Також 17 липня Рада затвердила новий склад уряду. Зокрема, Шмигаль став міністром оборони, Олексій Кулеба — міністром розвитку громад та територій, Герман Галущенко — міністром юстиції.

Крім того, віцепремʼєрка Ольга Стефанішина стала уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. На цій посаді вона буде до призначення послом у США.

Нові санкції проти Росії

Європейський Союз ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного та банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї.

Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Також блок повністю заборонив будь-які транзакції, повʼязані з «Північним потоком — 1» та «Північним потоком — 2».

Одночасно з ЄС санкції ввела і Велика Британія. Під обмеження потрапили три підрозділи ГРУ Росії та 18 російських військових і агентів.

Усик переміг Дюбуа

Український боксер Олександр Усик нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа та відновив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Бій завершився достроково — у пʼятому раунді.

Смертельна ДТП в Києві

Пізно ввечері 19 липня працівник прокуратури Андрій Молочний на автомобілі збив жінку, яка була тротуарі, й втік з місця події. Аварія потрапила на камери.

20 липня стало відомо, що постраждала померла в лікарні, а сам Молочний під час ДТП був пʼяний. Йому оголосили підозру.

Зеленський ввів нові санкції

Президент Володимир Зеленський 20 липня ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони проти пʼятьох людей за підривні інформкампанії.

Під обмеження потрапили: російська «воєнкор» Тетяна Аксьоненко, український бізнесмен Геннадій Балашов, екснардепка Наталія Королевська, російська журналістка Юлія Латиніна і блогер Андрій Серебрянський, більше відомий як Андрій Луганський.