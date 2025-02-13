Трамп про участь України у мирному плані, членство в НАТО та рідкоземельні метали. Головне із заяв президента США

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Президент США Дональд Трамп заявив про можливе припинення вогню в Україні «в не надто далекому майбутньому» та розповів, яку роль, на його думку, у мирних переговорах займатиме Україна та президент Зеленський, і чи буде США надалі допомагати. «Бабель» зібрав найголовніше з відповідей американського лідера журналістам про війну в Україні.

Участь України у мирному плані США

Американський лідер думає, що припинення вогню в Україні можливо «в не надто далекому майбутньому». Трамп не бачить загрози діалогу з РФ без участі президента Зеленського. Він вважає «цікавим» питання про те, чи є Україна рівноправним учасником у мирному процесі. Президент США сказав, що «це не хороша війна, і я думаю, що їм доведеться укласти мир».

На запитання, чи підтримує Трамп, щоб Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни, він відповів: «Йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м’яко кажучи, не надто високі». Однак він заявив: не вважає, що існує небезпека того, що участь президента України Володимир Зеленського у переговорному процесі заморозять.

На думку президента США, Путін не хоче закінчувати війну, а потім повертатися до боротьби через шість місяців.

Трамп назвав «малоймовірним», що Україна повернеться до своїх кордонів до початку війни у 2014 році. Проте він вважає, що з часом Україна зможе частково повернути втрачені території.

Президент США каже, що в Україні «в якийсь момент» мають пройти нові вибори.

Позиція Трампа щодо членства України в НАТО

Трамп заявив, що погоджується із заявою очільника Пентагону Піта Хегсета про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним.

«Я згоден з цим. Я не думаю, що це практично», — сказав президент США.

Деякі посадовці НАТО також відреагували на заяву Міністра оборони США, пише Euractiv

«Один європейський дипломат з НАТО порівняв зміну політики США на примус України до «превентивної капітуляції», — зазначило видання.

Кілька дипломатів НАТО повідомили Euractiv, що їх неприємно здивувало те, що такі заяви лунають ще до початку мирних переговорів щодо України.

Зустріч з Путіним та уода про рідкоземельні метали

Трамп заявив, що міністр фінансів США Скотт Бессент, який 12 лютого приїхав в Україну для розмови з президентом Володимиром Зеленським, має привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених американських коштів у підтримку України. США продовжать підтримувати Україну, але хочуть, щоб «ця допомога була надійною.

Трамп не думав про поїздку в Україну, але обміркує це питання. Він також сказав, що може провести першу зустріч із Путіним в Саудівській Аравії, додавши, що він сподівається, що зустріч відбудеться «в недалекому майбутньому».

Раніше про таку імовірність писало Reuters. Ця арабська країна не підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, заборонивши для нього в’їзд у низку країн.

Що передувало

Дональд Трамп 12 лютого заявив, що поговорив телефоном із Путіним. Вони обговорили Україну та погодилися доручити командам розпочати переговори. За словами американського президента, розмова з Путіним була «тривалою та дуже продуктивною».

«Ми домовилися тісно співпрацювати, включно з взаємними візитами до наших країн», — написав президент США.

Після дзвінка з Путіним Трамп поговорив телефоном із Володимиром Зеленським, якому передав суть розмови з російським лідером він передав Зеленському.



Президент України розповів, що вони з американським лідером обговорили можливості досягнення миру, готовність їхніх команд працювати разом, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Крім того, президенти згадали розмову Зеленського з очільником Мінфіну США, який привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини. Діалог стосувався й нових домовленостей про безпеку та економічну й ресурсну взаємодію.

Дональд Трамп додав, що розмова пройшла «дуже добре» і що Зеленський, «як і президент Путін, хоче досягти миру».

«Ми обговорили різні теми, повʼязані з війною, але головним чином — зустріч, яка відбудеться в пʼятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віцепрезидент [США] Джей Ді Венс і держсекретар [США] Марко Рубіо», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

Наступного дня американський президент сказав, що США досягають прогресу в переговорах про припинення війни між Росією і Україною, але відмовився надати подробиці про будь-які контакти з Путіним. Тоді він сказав, що Сполучені Штати підтримують звʼязок з Росією та Україною й «говорять з обома сторонами».

Водночас за словами президента Зеленського, немає чіткої інформації про плани Трампа стосовно війни. З Україною про це ще не радилися. У Києві побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, не враховуючи українські інтереси.

Лідер США 11 лютого сказав, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу. До того Володимир Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства у цьому питанні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини. Зеленський після зустрічі розповів, що українська сторона ухвалить рішення після того, як ознайомиться з документом.

Днями видання Bloomberg писало, що адміністрація Трампа презентує план припинення війни Росії проти України 14—16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині. Однак Келлог це спростував.

Імовірно, розмова Путіна з Трампом 12 лютого була вже другою. Видання New York Post писало про першу розмову Трампа та Путіна телефоном 9 лютого.

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