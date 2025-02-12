Голова Пентагону Хегсет не вважає членство України в НАТО реалістичним

Міністр оборони США Піт Хегсет переконаний, що Вашингтон «відданий суверенній Україні», однак членство держави в Альянсі не є реалістичним сценарієм.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Гонитва за цією ілюзорною метою лише подовжить війну і спричинить більше страждань», — сказав посадовець на засіданні у форматі «Рамштайн», яке триває в Брюсселі.

Хегсет має такі ж сумніви щодо виходу України на кордони 1991 року. Голова Пентагону додав, що Сполучені Штати не вводитимуть своїх військових на територію держави. Водночас Європі варто «вийти на арену» і взяти більше відповідальності за безпеку континенту, каже міністр оборони США.

Раніше медіа «Голос Америки» писало, що Піт Хегсет відправився в турне, щоб поговорити про роль Європи у війні РФ проти України. У статті зазначали, що він, найімовірніше, дотримуватиметься лінії президента США Дональда Трампа, який хоче припинити бойові дії та змусити європейських лідерів надати Києву гарантії безпеки.

Трамп і війна в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну— інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.