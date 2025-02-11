Міністр оборони США Хегсет їде в турне Європою — говоритиме про війну в Україні

Міністр оборони США Піт Хегсет відправився в європейське турне, щоб поговорити про роль Європи в повномасштабній війні РФ проти України.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Спершу Хегсет завітає до Німеччини у штаб-квартиру Командування США в Європі (USEUCOM) та в Африці (AFRICOM), а потім — до Бельгії. Там він вперше візьме участь в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО та зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Це засідання буде першим для нової адміністрації Трампа і першим під керівництвом Великої Британії, а не Штатів.

Піт Хегсет планує обговорити потребу збільшити витрати країн НАТО на оборону і те, що Європа має відігравати головну роль у підтримці України. Наступна зупинка міністра — Польща.

Найімовірніше, Хегсет дотримуватиметься лінії президента США Дональда Трампа, який збирається закінчити війну в Україні та змусити країни Європи надати Україні гарантії безпеки.

Також американські посадовці планують підштовхнути європейських союзників купувати більше американської зброї для України. Однак поки що неясно, чи проситимуть США європейські країни купувати американську зброю через комерційні контракти (підписання яких може тривати роками) чи безпосередньо з американських запасів.

Трамп і війна в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну— інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.