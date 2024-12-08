Повалення режиму Асада в Сирії, воєнний стан у Південній Кореї і втрати України у війні. Головне за тиждень

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The New York Times

У Сирії впав режим Башара Асада — він був при владі 24 роки. Президент Південної Кореї вводив воєнний стан у країні на кілька годин. А президент України Володимир Зеленський назвав кількість військових, яких Україна втратила за час повномасштабної війни.

«Бабель» зібрав ключові події останніх днів, щоб ви залишалися в курсі подій.

Втрати України

Україна втратила загиблими 43 тисячі військових за час повномасштабної війни. Ще 370 тисяч були поранені, проте близько половини з них повертаються в стрій, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, російські втрати перевищують 750 тисяч військових, з них 198 тисяч убитих і понад 550 тисяч поранених. Від вересня 2024 року Росія втрачає на фронті солдатів у співвідношенні 5:1 і навіть 6:1.

Тим часом у російському полоні тисячі людей, військових і цивільних. Частина з них там з 2014 року. Крім того, на окупованій території України перебувають щонайменше кілька мільйонів людей. Також Росія масово депортує українських дітей.

Повалення режиму Асада в Сирії

Зранку 8 грудня військові сирійської опозиції увійшли в столицю Сирії Дамаск і повалили режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки, а його родина — понад 50.

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Башар Асад, як стверджують російські пропагандисти, прилетів із родиною до Москви — там їм надали політичний притулок. Втекти із Сирії йому також допомогли росіяни. Премʼєр Сирії готується передати опозиції функції перехідного уряду — після повалення режиму Асада територію Сирії контролює кілька угруповань.

Воєнний стан у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня виступив з екстреним зверненням і оголосив, що вводить у країні воєнний стан. Він запевнив, що так хоче «викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити конституційний лад».

Спочатку експерти припустили, що йдеться про загрозу з боку КНДР, згодом стало зрозуміло — президент вирішив приборкати опозицію. Задум провалився: опозиційні депутати прорвалися в парламент і проголосували за скасування воєнного стану.

Тепер Юн Сок Йоля підозрюють у державній зраді. Як президент, він має привілей — проти нього не можуть відкривати справ під час його перебування на посаді, але державна зрада є винятком.

Прокуратура також повідомила про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони Кім Йон Хьону і заарештувала його. Він запропонував президенту Юн Сок Йолю запровадити воєнний стан.

Уряд Франції відправили у відставку

Нижня палата парламенту Франції проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє. Це вперше з 1962 року парламент Франції відправляє уряд у відставку. Крім того, уряд Мішеля Барньє став найменш тривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менш як три місяці.

Голосування за вотум недовіри в Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Барньє вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні із цим законопроєктом.

Президентські вибори в Румунії

Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів, які пройшли наприкінці листопада.

Усе через розсекречені документи, де йшлося, що ультраправий кандидат у президенти Келін Джорджеску в обхід національного виборчого законодавства провів агресивну рекламну кампанію. Він використовував алгоритми деяких платформ, зокрема TikTok, щоб швидко підвищити популярність.

Тепер увесь виборчий процес проведуть заново. Уряд має встановити нову дату виборів президента і нову календарну програму для цього.

Допомога США

За цей тиждень США виділили два пакети допомоги Україні — на $725 і $988 мільйонів. Це ракети, боєприпаси, безпілотні авіаційні системи, протипіхотні міни, протитанкові системи та інше необхідне для української армії озброєння.

Російський удар по Запоріжжю

Увечері 6 грудня росіяни вдарили по Запоріжжю авіабомбою ФАБ-250. Удар вщент зруйнував авторемонтний комплекс, пошкодив магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру. Усього загинули 10 людей, серед них — дві дитини.