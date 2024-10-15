Wi-Fi та зарядки для телефонів. «Нова пошта» анонсувала нові поштомати

Новини

«Нова пошта» анонсувала поштомати нового покоління. Вони матимуть зарядні пристрої для телефонів і роздаватимуть Wi-Fi.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Чим нові моделі поштоматів відрізнятимуться від попередніх:

вони матимуть сонячні панелі та акумулятор, тому працюватимуть до 16 годин із повним навантаженням і без додаткового заряджання;

будуть оснащені зарядними пристроями для 12 телефонів;

роздаватимуть Wi-Fi;

матимуть антивандальний захист.

«Нова пошта» в Україні доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень і фулфілменту.

.