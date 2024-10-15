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Wi-Fi та зарядки для телефонів. «Нова пошта» анонсувала нові поштомати

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

«Нова пошта» анонсувала поштомати нового покоління. Вони матимуть зарядні пристрої для телефонів і роздаватимуть Wi-Fi.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Чим нові моделі поштоматів відрізнятимуться від попередніх:

«Нова пошта» в Україні доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень і фулфілменту.

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