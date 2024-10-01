США попередили Ізраїль про можливу ракетну атаку з боку Ірану

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Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що США попередили Ізраїль про намір Ірану запустити ракети по країні. Однак наразі жодних повітряних загроз для Ізраїлю немає.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Наші системи ППО повністю готові, а літаки патрулюють небо. Ми з нашими партнерами зі США перебуваємо в максимальній готовності в наступі й обороні та разом стежимо за розвитком подій в Ірані. Атака Ірану на Ізраїль матиме наслідки», — сказав Хагарі.

До цього американський чиновник з Білого дому, який забажав залишитися неназваним, сказав, що Іран планує «найближчим часом» атакувати Ізраїль балістичними ракетами, а Штати «активно підтримують оборонні приготування, щоб захистити Ізраїль від цієї атаки».

У такий спосіб Тегеран планує помститися Ізраїлю за смерті лідерів підтримуваних Іраном угруповань, як-от «Хезболла» й ХАМАС.

Деякі американські та ізраїльські високопосадовці стурбовані тим, що ізраїльське наземне вторгнення до Лівану, яке той розпочав 30 вересня, і вбивство давнього союзника верховного лідера Ірану лідера «Хезболли» Хасана Насралли підштовхнуть Іран ще активніше рятувати свої угруповання, які той створював десятиліттями.

Що передувало

Конфлікт між Ізраїлем і «Хезболлою» загострився цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль регулярно завдавав ударів по Лівану.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.