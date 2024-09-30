Ізраїль почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані

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Ізраїль почав обмежені наземні операції проти «Хезболли» в Лівані. Бронетехніка ЦАХАЛ увійшла в прикордонні райони Лівану.

Про це заявили чиновники США на тлі потужного обстрілу і танкового вогню вздовж кордону, передає The Guardian.

Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Ізраїль націлений на інфраструктури «Хезболли» поблизу кордону. Генерал армії оборони Ізраїлю Авів Амірі каже, що ціллю є знищити тунелі «Хезболли», укріплені позиції та склади зброї поблизу кордону. Так ЦАХАЛ хоче відкинути сили ліванського угруповання за межі радіуса, з якого Ліван може атакувати Ізраїль ракетами.

Ліванські медіа кажуть про обстріл і танковий вогонь по прикордонних селах, що поблизу північних районів Ізраїлю, зокрема це Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі — раніше Ізраїль оголосив їх закритою військовою зоною. Місцевий телеканал Al Arabiya повідомив, що танки ізраїльської армії увійшли в місто Рмейш на півдні Лівану.

Ліванська армія заявила, що «передислокує та перегруповує сили». CNN пише, що ліванська армія евакуювала спостережні пости на південному кордоні Лівану з Ізраїлем і перемістила їх у казарми в прикордонних селах.

Reuters стверджує: місцеві та джерело в службах безпеки Лівану кажуть про те, що ліванська армія відступила з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем. Речник армії Лівану не підтвердив і не спростував цю інформацію. Водночас інше джерело в службах безпеки країни повідомило, що ліванські війська після відходу були щонайменше за пʼять кілометрів від кордону.

За декілька годин перед цим американська газета The Washington Post з посиланням на американського чиновника писала, що Ізраїль повідомив США, що планує наземну операцію в Лівані. Раніше видання писало, що Ізраїль перебуває під сильним тиском з боку США, які вимагають не здійснювати масштабного вторгнення.

Що передувало

Конфлікт між Ізраїлем і «Хезболлою» загострився цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль регулярно завдавав ударів по Лівану.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.