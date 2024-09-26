«Талібан» може постати перед Міжнародним судом ООН через дискримінацію жінок
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Канада, Австралія, Німеччина та Нідерланди подадуть до Міжнародного суду ООН позов проти руху «Талібан» через дискримінацію жінок.
Про це пише The Guardian.
Це вперше, коли Міжнародний суд ООН у Гаазі розгляне міждержавну суперечку, повʼязану з гендерною дискримінацією.
Справу порушать згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка набула чинності у 1981 році — Афганістан ратифікував її у 2003-му, ще до приходу талібів до влади.
Далі в Афганістана буде шість місяців, щоб відповісти, перш ніж Міжнародний суд ООН проведе слухання у справі та, імовірно, запропонує тимчасові заходи. Країни, які ініціювали позов, відкриті до переговорів з «Талібаном» для припинення дискримінації жінок. Однак якщо переговори не дадуть результатів, судові розгляди продовжать.
Навіть якщо «Талібан» відмовиться визнати повноваження суду, його рішення, імовірно, стримуватиме інші держави, які прагнуть нормалізувати дипломатичні відносини з талібами. Водночас є занепокоєння, адже ООН вже проводила переговори з талібами, під час яких питання про права жінок виключили з порядку денного, щоб вони взагалі прийшли на зустріч.
- Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово утискати жінок в їхніх правах. Так «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба. У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Нещодавно «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці.
- У березні цього року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.