«Нова пошта» відкрила відділення в чеських містах Пльзень і Пардубиці
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Нова пошта
«Нова пошта» відкрила відділення в чеських містах Пльзень та Пардубиці. Також відділення пошти є ще в трьох містах Чехії — у Празі, Брно та Ліберці.
Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії.
У нових відділеннях користувачі можуть отримати та відправити посилки вагою до 30 кг до або з України, а також до/з будь-якої європейської країни, де є відділення «Нової пошти», крім Молдови, Румунії та Великої Британії.
У Пльзені відділення працює за адресою Mikulášské nám. 630/2, 326 00, а в Пардубицях — Sladkovského 458, 530 02. Обидва відділення відкриті з понеділка по суботу.
Термін доставки з України — від пʼяти робочих днів. Також клієнти можуть замовити доставку курʼєром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубицях — це оплачується додатково. Наступними хочуть відкрити відділення у містах Острава, Млада Болеслав та Чеські Будейовіці.
- Європейський підрозділ Nova Post вже має відділення в Іспанії, Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині, Італії та Великій Британії.
- У травні «Нова пошта» запустила доставку між країнами Європи, де є її відділення.