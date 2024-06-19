«Нова пошта» відкрила відділення в чеських містах Пльзень і Пардубиці

Новини

Нова пошта

«Нова пошта» відкрила відділення в чеських містах Пльзень та Пардубиці. Також відділення пошти є ще в трьох містах Чехії — у Празі, Брно та Ліберці.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії.

У нових відділеннях користувачі можуть отримати та відправити посилки вагою до 30 кг до або з України, а також до/з будь-якої європейської країни, де є відділення «Нової пошти», крім Молдови, Румунії та Великої Британії.

У Пльзені відділення працює за адресою Mikulášské nám. 630/2, 326 00, а в Пардубицях — Sladkovského 458, 530 02. Обидва відділення відкриті з понеділка по суботу.

Термін доставки з України — від пʼяти робочих днів. Також клієнти можуть замовити доставку курʼєром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубицях — це оплачується додатково. Наступними хочуть відкрити відділення у містах Острава, Млада Болеслав та Чеські Будейовіці.