Перед висадкою в Нормандії союзники дурили німців фейковими арміями, надувними танками, подвійними агентами та двійником генерала. Згадуємо про найуспішніший обман Другої світової

Операцію з дезінформації почали готували майже за рік до висадки в Нормандії Перші нариси щодо висадки десанту у Франції британське командування розробляло ще з осені 1941 року. Тоді, звісно, цей план ніхто не сприймав всерйоз, адже у Британії на це не вистачало сил. Тому він залишився виключно на папері. До ідеї відкрити Другий фронт у Західній Європі повернулися тільки в 1943 році. У березні Обʼєднаний англо-американський штаб визначився із місцем висадки майбутнього десанту — на узбережжі Нормандії. У травні ухвалили рішення розпочати операцію не раніше 1 травня наступного, 1944 року. Далі взялися розробляти плани з логістики, накопичення військ і тактики захоплення плацдарму на узбережжі. Паралельно таємний Лондонський контрольний відділ почав розробляти масштабну кампанію з дезінформації. Вона мала переконати німецьке командування, що висадка десанту відбудеться пізніше, ніж планувалося, тобто наприкінці, а не на початку літа. Далі потрібно було створити враження, ніби сил у союзників більше, ніж є насправді. І, нарешті, заплутати німців щодо реального місця атаки. Наприклад, що вона буде в найочевиднішому, на перший погляд, районі Па-де-Кале, де найвужче місце протоки Ла-Манш між Британією та Францією. Або ж імітувати підготовку до висадки в Норвегії чи навіть на Балканах. Карта частини Західної Європи у штабі союзників у Лондоні під час планування операції з висадки військ у Нормандії. 1943—1944 роки. Bibliotheque municipal de Cherbourg-Octeville / PhotosNormandie / Flickr В основу поклали напрацювання британського офіцера Дадлі Кларка, якого вважають піонером воєнних операцій з дезінформації під час Другої світової війни. Ще на початку Другої світової, під час кампаній у Північній Африці та на Близькому Сході він успішно застосував тактику вигаданих бойових підрозділів із макетами техніки. Один із цих вигаданих підрозділів — «Спеціальна повітряна служба» (Special Air Service) — згодом перетворився на реальну бригаду десантників, які діяли в тилу противника. Окрім цього, Кларк запускав фальшиві радіоповідомлення і створив мережу подвійних агентів.

Макет зенітної гармати Bofors і манекени британських вояків у пустелі в Північній Африці, червень 1942 року. IMW / «Бабель» Британські вояки з макетом американського легкого танка Stuart, 3 квітня 1942 року. IMW / «Бабель» Макети танків, встановлені на вантажівках, пересуваються Північною Африкою, 13 лютого 1942 року. IMW / «Бабель» Макет зенітної гармати Bofors і манекени британських вояків у пустелі в Північній Африці, червень 1942 року. Британські вояки з макетом американського легкого танка Stuart, 3 квітня 1942 року. Макети танків, встановлені на вантажівках, пересуваються Північною Африкою, 13 лютого 1942 року. IMW / «Бабель»

Перші нотатки майбутньої операції зʼявились у липні 1943 року. Їх ретельно допрацьовували до кінця листопада і тоді представили на Тегеранській конференції, де зустрічались лідери США, Великої Британії та СРСР. На початку грудня 1943-го операцію остаточно затвердили під назвою «Охоронець» (Bodyguard). Згодом в її рамках влаштували ще близько десятка точкових операцій з дезінформації. Назву взяли із фрази Вінстона Черчилля, яку він промовив Сталінові під час Тегеранської конференції: «У воєнні часи правда настільки дорогоцінна, що її завжди повинен супроводжувати охоронець брехні». Фейкові армії та десант із манекенів Четверта армія Великої Британії відзначилася в Першій світовій війні в битві на Соммі. Та під час Другої світової вона існувала виключно на папері та в радіоефірі для імітації підготовки до нападу на Норвегію. Британська контррозвідка стежила за тим, щоб німецькі звʼязківці регулярно перехоплювали повідомлення зі «штабу» армії в Единбурзькому замку на півночі Британії про розгортання підрозділів, проблеми холодної погоди, постачання кріплень для лиж, тренування з інструкторами-альпіністами. Зрештою Гітлер відправив до Норвегії понад десять дивізій, які захищали узбережжя Франції. Чи не найуспішнішим був трюк із підготовкою до висадки в районі Па-де-Кале. Для цього на іншому березі Ла-Маншу в районі портового міста Дувр створили міфічну Першу групу армій Сполучених Штатів. Для армії та її фантомних підрозділів розробили нашивки з емблемами. Декоратори з британської кіностудії звели ціле солдатське містечко з бараками, штабом, доками й сховищами для нафти. Не забули й про ідеї Дадлі Кларка з макетами техніки: у армії зʼявились надувні танки, картонні літаки, а в гавані стояли макети десантних кораблів.

Надувний макет середнього американського танка Sherman в Англії, 1943—1944 рік. IMW / «Бабель» Макет військового літака, жовтень 1943 рік. IMW / «Бабель» Макети десантних кораблів у південно-східних гаванях Англії, 1944 рік. IMW / «Бабель» Надувний макет середнього американського танка Sherman в Англії, 1943—1944 рік. Макет військового літака, жовтень 1943 рік. Макети десантних кораблів у південно-східних гаванях Англії, 1944 рік. IMW / «Бабель»