Міноборони та РНБО України: оголошувати про контрнаступ заздалегідь не будуть

Про початок контрнаступу заздалегідь повідомляти ніхто не буде.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що тактика українських військових постійно змінюється, і вони почнуть діяти тоді, коли для контрнаступу настане найкращий час.
Міноборони України там часом випустило ролик, на якому українські військові закликають дотримуватись тиші. Ролик закінчується словами: «Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде».
- Раніше Володимир Зеленський казав, що українські війська готові до наступу. За його словами, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Президент попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».