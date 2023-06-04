Міноборони та РНБО України: оголошувати про контрнаступ заздалегідь не будуть

Про початок контрнаступу заздалегідь повідомляти ніхто не буде.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що тактика українських військових постійно змінюється, і вони почнуть діяти тоді, коли для контрнаступу настане найкращий час.

Міноборони України там часом випустило ролик, на якому українські військові закликають дотримуватись тиші. Ролик закінчується словами: «Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде».