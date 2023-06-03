Зеленський: Україна готова до контрнаступу

Президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю The Wall Street Journal, що Україна станом на зараз готова до контрнаступу.

За його словами, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Президент попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».

«Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці. Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», — заявив президент.