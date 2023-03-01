Поліція затримує підлітків із «ЧВК Редан» нібито за бійки. Це що, новий «Синій кит»? Це ж було вже! Кажуть, прийшло з росії. Що воно таке? — пояснення «Бабеля»

Що таке «ЧВК Редан»? Це справді приватна військова компанія?

Ні.

«ЧВК Редан» — російський підлітковий рух. Його учасників надихнула манга «Хантер х Хантер», яка виходить з 1998 року. У всесвіті манги існують так звані Мисливці — організація, яка шукає скарби, рідкісних тварин, але також вбиває на замовлення.

Українські тематичні пабліки містять слово «Редан» саме в такому написанні. Це виглядає калькою з російського «Редан». У манзі клан називається 幻影旅団 — Gen'ei Ryodan. Російська графіка часто ігнорує букву «ё» і використовує замість неї «е». Тож «Реден» та «Рёден» учасники субкультури читатимуть однаково — адже знають першоджерело. Для російської граматики ці написання фактично тотожні. Назви українських пабліків звʼязку з першоджерелом не демонструють.

Ще одне угруповання з манги — «Геней Рьодан», тобто «Бригада фантомів». Його учасники грабують і вбивають. У кожного з членів банди є татуювання павука, тому їх так і називають — «Павуки». Прихильники манги носять одяг із зображенням цієї тварини. Ще один символ фанатів — цифра 4. Кажуть, її обрали через співзвучність її японської назви зі словом «смерть».

Опонентів «Редану» називають «Офами» — це навколофутбольна субкультура. «Офи» агресивні до тих, хто незвично виглядає.

Російські журналісти поговорили з учасником спільноти «ЧВК Редан». Він розповів, що до групи входять школярі 14—16 років, які люблять аніме, наслідують «Редан» у зовнішності: носять чорний одяг, фарбують волосся начорно. Додає, що учасники руху не вважають себе субкультурою, хоча, може, «хтось їх так бачить». Вони просто хочуть, «щоб до них не чіплялися». А «ЧВК» додали заради жарту, адже це популярна в росії абревіатура.

То в росії справді багато таких підлітків?

Достеменно ніхто не знає.

Про «ЧВК Редан» у росії почали говорити 22 лютого. Тоді на фудкорті московського ТЦ «Авіапарк» підлітки влаштували велику бійку. Медіа з посиланням на соцмережі писали, що це сталося через зовнішній вигляд — одній компанії не сподобалося, як одягнені члени іншої. А 23 лютого ще одна бійка сталася біля станції московського метро «Лубянка» — двох її учасників взяли під домашній арешт. Загалом 23—24 лютого у столиці рф затримали й доставили до відділків понад 350 людей, з них 319 — неповнолітні. А 26 лютого у ТРЦ у Санкт-Петербурзі теж побилися підлітки. Тоді затримали понад 130 людей. Так само і в Ростові-на-Дону, Новосибірську, Казані.

До бійки в Москві про «ЧВК Редан» не писали медіа. Одну з їхніх великих груп у соцмережі «ВКонтакте» заснували ще 2015 року. Група кілька разів змінювала назву. Подібне відбувається і в українських Telegram-каналах — ті, що тепер присвячені «Редану», раніше писали про локальні новини й місця, де роздають повістки.

Підлітки з «ЧВК Редан», яких затримали в росії. Telegram

Журналіст російського видання «Медиазона» Єгор Сковорода каже, що до повідомлень у ЗМІ не чув про цей рух, хоча його видання й працює з такими темами.

― Мені здається, це були просто окремі пабліки підлітків, які жартома почали додавати до назви «ЧВК» і носили мерч репера Shadowraze з павуками, але це не було масштабно, ― пояснює він. ― Руху як такого до новин [про його існування] не було.

Він каже, що підлітки звично збиралися в московських ТРЦ, де взимку тепло і є дешева їжа, і там між різними групами траплялися побутові конфлікти та сутички. Бійка в ТЦ «Авіапарк» потрапила на відео, і через це про рух «ЧВК Редан» почали говорити.

― Так і понеслося, ― говорить Єгор. ― Спершу був розголос про рух підлітків-анімешників, які бʼють усіх підряд, а потім почалися реальні «стрєлки» між неформалами та «спортивними» підлітками, як це часто буває ― вони підхопили цю тему і вписали в неї свої локальні розбірки. Але це історія на порожньому місці, тема-одноденка. Думаю, підліткам набридне в це грати, нічого справді схожого на рух там немає.

Незважаючи на це, у рф уже планують заборонити «японські комікси» ― таку ідею розглядають у Роскомнагляді. У 2021 році в рф уже видаляли 1 900 посилань на аніме-серіали, а в 2013-му ― заборонили 29 японських коміксів.

А в Україні що відбувається? У багатьох містах справді б’ються агресивні підлітки?

Не все так масштабно, як виглядає.

Двадцять сьомого лютого в Києві та Харкові поліція зірвала масові бійки нібито «ЧВК Редан». Учасників затримали. Скільки їх було в Києві, не повідомили. У Харкові поліція встановила 245 причетних, серед них лише 30 повнолітніх. У них були ножі, кастети й газові балончики. На їхніх батьків склали 72 адміністративних протоколи, а загалом відкрили дві кримінальні справи. У трьох імовірних організаторів 28 лютого провели обшуки.

Про збір підлітків дізналися завдяки оперативній групі і приїхали завчасно.

— Таких сутичок і масових зборів у місті раніше не було, — розповідає начальник слідчого управління в Харківській області Сергій Болвінов. — Ні в кого з затриманих ми не бачили символіки з павуками, але дехто був одягнений у штани в клітинку — словом, виглядали дивно, як підлітки. Дехто на допитах визнавав, що вони в субкультурі, але не всі, ― каже Сергій.

Болвінов говорить, що основна мета не посадити дітей до колонії, а зрозуміти, хто це організував і звідки на це гроші. Він упевнений, що до розвитку руху в Україні причетна рф, але це ще перевіряють ― підозри організаторам ще не оголосили.

В інших містах теж не дійшло до бійок. Двадцять шостого лютого в Івано-Франківську кількадесят підлітків у центрі міста шукали представників руху «ЧВК Редан». Ніхто не постраждав, дорогою підлітки кричали «Слава Україні», біля адміністрації заспівали національний гімн і розійшлися. У Черкасах підлітки теж гуртувалися, щоб шукати опонентів. «ЧВК Редан» намагалися зібратися у Вінниці, Житомирі, Львові, Луцьку. У соцмережах створювали канали прихильників та опонентів «ЧВК Редан».

Джерела «Бабеля» в Національній поліції кажуть, що з 26 по 28 лютого до відділків загалом доставили близько 700 підлітків. Середній вік — 13—15 років, але є й 19-річні.

Затримання підлітків у Харкові, де планували бійку нібито між «ЧВК Редан» та їх противниками. Національна поліція

― Діти «прокачані», знають про статтю 163 Конституції України, ― говорять у поліції. ― Звичайні діти ― не «золота молодь» і не асоціальні. Їхні батьки в шоці, що діти ходили на збори [«ЧВК Редан»]. Ми говоримо з ними про неналежне виконання батьківських обовʼязків, про кримінальну відповідальність, яка загрожує з 14 років, якщо через дитину хтось загине або постраждає.

До пошуку та затримання підлітків і організаторів сутичок долучилися поліція, кіберполіція, СБУ. Уже заблокували 18 Telegram-каналів, які збирали підлітків. Проте в цій соцмережі блокувати їх складно, легше — у Facebook та Instagram.

При цьому джерела «Бабеля» в поліції впевнені, що рух «ЧВК Редан» підігрівають навмисно і що це російська інформаційно-психологічна операція.

― По-перше, цей рух є лише в Україні та в росії. По-друге, швидкість його поширення вражає ― 22 лютого були перші заворушення в Москві, а вже 26-го ― у нас. Спершу в трьох регіонах, а наступного дня ― вже в 16. Така швидкість свідчить, що це хтось контролює.

Альона Романюк, дослідниця дезінформації, також вважає, що «ЧВК Редан» в Україні можуть контролювати з росії. Вона каже, що до 22 лютого про це практично немає публікацій.

― У деяких українських медіа пишуть, що рух виступає в тому числі проти мігрантів з Кавказу, але в Україні такої проблеми немає. На відміну від росії, ― говорить вона.

Двадцять восьмого лютого Романюк дослідила групи, де збирають «ЧВК Редан». Вона каже, що групи по містах налічують від 30 до 500 учасників. Активними зазвичай є три-чотири людини. Чати україномовні, але в повідомленнях бувають дивні, на думку Романюк, формулювання: наприклад, у луцькій групі «офників» писали «долой Реданов», а в Харкові та Чернігові призначали зустріч «о 15 за Києвом», що нелогічно. Посилання на головні канали ведуть на російські чати, а в українських ― публікують відео з рф. При цьому фото українських підлітків з символікою павука Альона не зустрічала.

― У деяких російських Telegram-каналах пишуть, що це взагалі «українська ІПСО» або «Захід намагається розвалити нас», ― говорить Романюк.

Тим часом в Україні вже перейменовують канали, що не мають стосунку до руху ― додають слово «Редан» до назви, щоб набрати підписників.

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