У Харкові проводять обшуки в організаторів руху «ПВК Редан»

У Харкові поліція проводить три обшуки у можливих організаторів масових підліткових бійок — у рамках російського флешмобу «ПВК Редан». Один з організаторів — неповнолітній.

Про це 28 лютого повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

27 лютого в Харкові, як і в багатьох містах України, пройшли масові заворушення руху «ПВК Редан», в яких брали участь підлітки. Вони вирішили влаштувати бійку з іншою субкультурою «офників», які в бійці відстоюють свою точку зору.

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Поліція вчасно дізналась про заворушення та не дозволила цьому статись — загалом встановили 245 людей, з яких тільки 30 повнолітні. Серед неповнолітніх було 149 хлопців і 66 дівчат. Усіх учасників відправили до поліцейських відділів, там перевіряли інформацію про організаторів — знайшли внутрішні чати в Telegram, через які підлітки збиралися та координувались, і встановили особу кожного.

«ПВК Редан»

«Приватна військова компанія Редан» — це молодіжна субкультура, натхненна японською мангою Hunter x Hunter про злочинне угруповання «Геней Редан». Її символ — павук, він став символом учасників «ПВК Редан». За словами самих підлітків, вони не мають стосунку до приватних військових компаній, а абревіатуру «ПВК» використовують жартома.

Рух наприкінці лютого активізувався в росії, де загалом у містах затримали понад 350 неповнолітніх, які планували масові бійки. А 27 лютого були спроби влаштувати підліткові сутички в українських містах.