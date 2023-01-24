Успіхи Starlink на українському фронті активізували конкурентів — від Amazon до Китаю та росії. Супутники росіян скоро запрацюють? Чи технологіями з ними поділиться Китай? Пояснюємо коротко

Супутниковий інтернет існує давно. Чому про нього зараз говорять, як про щось нове?

Так, ще в 1996 році послугу супутникового інтернету почала продавати американська компанія Hughes Network Systems. Згодом зʼявилися конкуренти, серед найбільших — Viasat. Але супутниковий інтернет минулого покоління виявився занадто дорогим і повільним. Крім того, в жодної з компаній не вийшло покрити ним усю планету.

До кінця 2010-х запуски супутників на орбіту відбувалися рідко і коштували дорого, тому компанії запускали великі супутники на геостаціонарну орбіту — 35 786 км над рівнем моря. Підіймаючись так високо, він покривав звʼязком велику територію. Наприклад ViaSat-1, запущений у 2011 році, один покрив усю Північну Америку з Аляскою та Гаваями. Але з тієї ж причини такий супутниковий інтернет приречений бути повільним — супутник надто далеко, сигнал іде довго. Його може не вистачати, наприклад, для відеоконференцій. Крім того, сигнал приймає досить велика антена, яку не можна встановити самотужки.

Супутник ViaSat-1. viasat.com / «Бабель»

Тому супутниковий інтернет довго залишався оптимальним рішенням лише для бізнесу, урядових організацій та користувачів, які просто не мають доступу до звичайного. Всім іншим він був непотрібний.

Інший підхід, який і взяла на озброєння компанія SpaceX, — тисячі супутників на низькій навколоземній орбіті. Супутники Starlink перебувають на висоті всього 336—570 км над рівнем моря. Сигнал йде без значних затримок, але й покриття кожного окремого супутника значно менше, тому їх треба багато.

Такі проєкти вже були раніше. В кінці 1990-х схожу систему сузірʼя супутників розробляла компанія Teledesic, яку фінансувала Microsoft. Вони планували запустити на низьку орбіту до тисячі супутників. Але у 2002 році компанія закрилася — проєкт виходив надто дорогим. У SpaceX із цим проблем немає, вони запускають супутники на власних ракетах Falcon 9. Та й загалом запуски ракет-носіїв стали помітно дешевшими. Запуск Falcon 9 для доставки супутників на низьку орбіту коштує $67 мільйонів, а у 2000-х запуск носія NASA міг коштувати понад $1 мільярд. А російські ракети-носії й зараз дорожчі за Falcon — до $225 мільйонів за запуск. Виробництво супутників також коштує менше, ніж 20 років тому.

Ракета SpaceX Falcon 9 на мисі Канаверал, 11 грудня 2022 року, штат Флорида. Getty Images / «Бабель»

Ще один плюс Starlink — простота. Підключення до геостатичного супутника — це велика антена та 2—3 години роботи майстра. Компактні термінали Starlink можна підключати самотужки й досить швидко. Це стало однією з ключових переваг, коли користуватися Starlink почала українська армія. Військові по всьому світу й раніше використовували супутниковий звʼязок, але переважно для командирів та їхніх штабів. Термінали Starlink достатньо мобільні, щоб їх могли возити з собою будь-які підрозділи — і для звʼязку між собою, і для наведення дронів та артилерії.

Starlink поки що захищений від хакерських атак. Ще в травні 2022 року Ілон Маск заявив, що компанія постійно та успішно відбиває кібератаки з боку росії. Крім того, роботу сузірʼя супутників неможливо порушити балістичною ракетою. Один великий супутник на геостатичній орбіті можна збити й обвалити всю систему. Малий супутник теж можна збити, але його одразу замінять аналогічним.