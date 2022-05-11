Ілон Маск: Starlink постійно відбиває кібератаки росіян

Американський підприємець Ілон Маск повідомив, що його компанія Starlink, яка надає послуги супутникового інтернету, постійно відбиває кібератаки з боку росії, але росіяни нарощують свої зусилля.

Ще на початку війни Маск передав Україна багато терміналів Starlink, щоб забезпечити звʼязком та інтернетом цивільних і військових на фронті.

Атака на мережу KA-SAT Viasat (VSAT.O) наприкінці лютого сталася саме тоді, коли російська бронетехніка зайшла в Україну. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що метою кібератаки було «порушити українське командування та контроль під час вторгнення, і ці дії поширювалися на інші європейські країни». Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс назвала злом супутникового інтернету «навмисним і зловмисним», а Рада ЄС заявила, що він спричинив «невибіркові перебої в звʼязку» в Україні та кількох країнах ЄС.

Відключення Viasat залишається найпомітнішою кібератакою з моменту вторгнення росії в Україну, частково тому, що це мало негайні наслідки для користувачів супутникового інтернету в Європі, а пошкоджені модеми часто доводилося заміняти вручну.