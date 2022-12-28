SpaceX вивела на орбіту партію супутників Starlink нового покоління

Компанія SpaceX вивела на орбіту першу партію супутників інтернет-системи Starlink другого покоління.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

Ракета-носій Falcon 9 запустила партію з 54 супутників нового покоління (Gen2) об 11:34 за київським часом із космодрому в штаті Флорида. Видання Space.com пояснює, що Starkink потребує збільшення пропускної спроможності й саме тому SpaceX вирішила відправити у космос більш потужні супутники. Також супутники Gen2 можуть передавати послуги безпосередньо на смартфони.