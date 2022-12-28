SpaceX вивела на орбіту партію супутників Starlink нового покоління

Компанія SpaceX вивела на орбіту першу партію супутників інтернет-системи Starlink другого покоління.
Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.
Ракета-носій Falcon 9 запустила партію з 54 супутників нового покоління (Gen2) об 11:34 за київським часом із космодрому в штаті Флорида. Видання Space.com пояснює, що Starkink потребує збільшення пропускної спроможності й саме тому SpaceX вирішила відправити у космос більш потужні супутники. Також супутники Gen2 можуть передавати послуги безпосередньо на смартфони.
- На початку грудня Федеральна комісія звʼязку США (FCC) частково задовольнила запит компанії SpaceX і дозволила розгорнути 7 500 супутників Starlink на висотах 525, 530 і 535 кілометрів.
- Федеральна комісія звʼязку США вже надала компанії Space X дозвіл на запуск 12 000 супутників Starlink першого покоління.
- Ілон Маск 19 вересня оголосив, що супутниковий інтернет Starlink тепер працює на всіх континентах, навіть в Антарктиді.