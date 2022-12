ЗСУ можуть звільнити Мелітополь, ракетний терор триватиме, а росія (на жаль) воюватиме краще. Якою буде війна в Україні в 2023-му — прогнози, теорії і припущення провідних видань світу 

Під кінець року головні медіа світу випустили прогнози того, чи закінчиться війна в Україні у 2023 році та про події найближчих місяців. Гарних новин не дуже багато — у росії все ще багато снарядів, щоб вести війну довго, а російські війська вчаться на помилках. Через це блискавичного контрнаступу українських сил, як це було у вересні на Харківщині, західні експерти не очікують. ЗСУ під силу провести ще декілька важливих наступальних операцій і звільнити частину Запорізької та Луганської областей. Але для цього, і тут всі експерти погоджуються, потрібна західна зброя. «Бабель» прочитав прогнози The New York Times, The Wall Street Journal, BBC, The Washington Post, Financial Times, Bloomberg і коротко переказує головні висновки.