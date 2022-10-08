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Опубліковані супутникові знімки Керченського мосту після вибуху

Автор:
Олег Панфілович
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Сервіс PlanetScope опублікував супутникові знімки Керченського мосту, на якому вранці 8 жовтня стався потужний вибух.

Знімки були зроблені 7 та 8 жовтня. На останньому видніється пожежа та зруйнована частина дорожнього полотна.

Знімок від 7 жовтня

Знімок від 7 жовтня

Знімок від 8 жовтня

Знімок від 8 жовтня

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що російський президент у суботу підписав указ про посилення захисту Керченського мосту — відповідати за його безпеку буде фсб.

  • Уранці на Керченському мосту, який зʼєднує росію з окупованим Кримом, стався вибух, унаслідок чого обрушилися два прольоти автомобільного полотна. Рух мостом перекрили, а путін доручив створити урядову комісію у звʼязку з НС.
  • Міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року, а вже за рік росія запустила ним залізничне сполучення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, бо саме через нього росія перекидає підкріплення своїй армії.