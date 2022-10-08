Опубліковані супутникові знімки Керченського мосту після вибуху

Сервіс PlanetScope опублікував супутникові знімки Керченського мосту, на якому вранці 8 жовтня стався потужний вибух.
Знімки були зроблені 7 та 8 жовтня. На останньому видніється пожежа та зруйнована частина дорожнього полотна.
Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що російський президент у суботу підписав указ про посилення захисту Керченського мосту — відповідати за його безпеку буде фсб.
- Уранці на Керченському мосту, який зʼєднує росію з окупованим Кримом, стався вибух, унаслідок чого обрушилися два прольоти автомобільного полотна. Рух мостом перекрили, а путін доручив створити урядову комісію у звʼязку з НС.
- Міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року, а вже за рік росія запустила ним залізничне сполучення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, бо саме через нього росія перекидає підкріплення своїй армії.