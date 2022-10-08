Опубліковані супутникові знімки Керченського мосту після вибуху

Сервіс PlanetScope опублікував супутникові знімки Керченського мосту, на якому вранці 8 жовтня стався потужний вибух.

Знімки були зроблені 7 та 8 жовтня. На останньому видніється пожежа та зруйнована частина дорожнього полотна.

Знімок від 7 жовтня

Знімок від 8 жовтня

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що російський президент у суботу підписав указ про посилення захисту Керченського мосту — відповідати за його безпеку буде фсб.