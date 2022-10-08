На Кримському мосту сталася пожежа — рух перекрили

На Кримському мосту, який зʼєднує росію та окупований Крим, сталася масштабна пожежа — там горить цистерна з паливом. Рух мостом припинено.

Про це повідомляє кремлівське РИА Новости з посиланням на «владу» окупованого півострова.

За попередніми даними, на одній із ділянок Кримського мосту горить цистерна з паливом, але судноплавні арки не пошкоджені.

Міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року, а вже через рік росія запустила ним залізничне сполучення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, бо саме через нього росія перекидає підкріплення своїй армії.