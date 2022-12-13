Комісія ООН з лютого розслідує злочини росіян і українців у війні. Один з її керівників Пабло де Грейф розповідає, що саме вони дізнались і чи вдасться покарати винних ― інтервʼю

Мандат комісії — збирати інформацію про злочини росії в Україні. За підсумками комісія надає рекомендації Генасамблеї ООН. Що далі має відбуватися з цією інформацією? Мандат комісії — вивчати порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини та інші міжнародні злочини, які відбуваються в контексті агресії росії проти України. Тобто ми вивчаємо злочини будь-якої сторони, в тому числі й українських сил. Наша комісія незалежна і нейтральна. Інформація, яку ми збираємо, не йде напряму до Генасамблеї, спочатку ми передаємо її Верховному комісару з прав людини. З жертвами ми укладаємо угоди про конфіденційність. Так їхні свідчення або докази можна буде використовувати далі. У проміжному звіті комісії зазначено, що зібрану документацію вона передасть компетентним слідчим, прокуратурі та іншим органам. Про кого саме йде мова? Чи є серед цих органів Міжнародний кримінальний суд? Мандат комісії передбачає, що ми маємо співпрацювати з різними інституціями. Ми справді регулярно зустрічаємося з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Але і ми, і МКС — це незалежні інституції, тому ми проводимо власні розслідування. Ми збираємо і зберігаємо докази таким чином, щоб їх можна було використовувати в майбутніх можливих Міжнародних судах або трибуналах. Зараз у близько 20 європейських країнах діє принцип універсальної юрисдикції. Це теж один із потенційних варіантів використання наших доказів. Наприклад, в одній із цих країн триває слідство і є можливість притягнути до відповідальності злочинця. Відповідні органи цієї країни можуть надіслати нам запит і отримати потрібні докази. Організація Обʼєднаних Націй не сприяє судовим процедурам у країнах, де існує смертна кара. Тобто для країни, яка надсилає запит, існують певні умови.

А як ті країни, які потребують доказів у конкретній справі, можуть дізнатися, що вони у вас є? Країни, де діє принцип універсальної юрисдикції, як правило, створюють у своїх органах прокуратури підрозділи, що спеціалізуються на міжнародних злочинах. Ці підрозділи зазвичай добре комунікують один з одним і часто спілкуються з ООН. Getty Images / «Бабель» Гіпотетично, чи може росія звернутися до вас із таким запитом? Гіпотетично, бо в росії не діє принцип універсальної юрисдикції. У такому разі Офіс Верховного комісара буде вирішувати, чи надавати якісь матеріали. При розгляді запиту Офіс дуже уважно вивчає мету, для якої витребують ці докази. Але це [звернення росії] малоймовірно. У мандаті йдеться, що комісія зосереджує свої зусилля на випадках, відібраних за певними критеріями. Скільки справ ви зараз вивчаєте? Важко відповісти на це питання, бо є справи різних категорій. Деякі з них ми закриваємо після того, як вивчили, але одночасно відкриваємо нові. Тому кількість справ постійно змінюється. Ми намагаємося відбирати такі випадки, щоб виявити закономірності й шаблони, за якими діяли потенційні злочинці. Повноваження комісії дуже широкі: ми розслідуємо порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, але можемо розслідувати інші міжнародні злочини, якщо вони сталися в контексті агресії. Мандат охоплює час до 24 лютого, тобто, ми можемо розслідувати справи з 2014 року. У нас також немає географічних обмежень, ми можемо розслідувати злочини російської агресії, які відбуваються і на території росії також. Але в нас немає доступу на окуповану територію і на територію рф, бо нам так і не вдалося налагодити звʼязок з російською владою. Також ми обмежені в кількості співробітників. Чи вдалося вам підтвердити якісь злочини? Якщо так, то які? Так, вдалося. У доповіді, яку ми нещодавно представили Генеральній асамблеї, ми стверджуємо, що в нас достатньо доказів про воєнні злочини. Переважну більшість із них скоїли сили російської федерації. Це порушення законів війни, включаючи тортури та сексуальне насильство. Ми також отримали докази двох випадків, коли українські сили порушили міжнародне гуманітарне право, тобто, теж скоїли воєнні злочини. Ви можете розповісти, про які злочини йдеться? В обох випадках йдеться про жорстоке поводження та, зрештою, страту російських солдатів, які вийшли з бою. За міжнародним правом це означає, що з ними слід було поводитись як із військовополоненими. Ви говорите не про відео, яке поширили в середині листопада? Ні, мова йде про інші випадки. Те відео, про яке говорите ви, ми ще аналізуємо, тому я не можу його коментувати. Але наголошу — ми незалежні та неупереджені, і наші результати показали, що з боку сил російської федерації порушень дуже багато. І я хочу підкреслити, що порушення, які ми фіксуємо з боку українських сил, неможливо порівнювати з російськими. Чи могли б ви навести приклади воєнних злочинів з боку російської федерації, можливо, з вашого останнього візиту, який відбувся минулого тижня? Чесно кажучи, під час другого візиту ми не шукали нові справи, а вивчали аспекти, що стосуються нападів на критичну енергетичну інфраструктуру. За певних умов це теж можна кваліфікувати як воєнні злочини. Також ми приїхали, щоб поговорити як з урядовцями, так і з громадянським суспільством про, наприклад, майбутні судові процеси. Ми хотіли обговорити ініціативи, які жертви можуть зробити від свого імені. Тому що вони мають право на репарації і на гарантії, що таке більше не повториться.

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