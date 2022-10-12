Російські пропагандисти вісім років розпалюють ненависть до України та закликають її знищити. Чи покарають їх за це? І як чинили з їхніми колегами в різних країнах — великий розбір «Бабеля» з історичними прикладами

Юліус Штрейхер (праворуч) разом з міністром закордонних справ Третього Рейху Ріббентропом. Передовиця газети Der Stürmer у 1934 році. Один із заголовків каже: «Євреї — наше нещастя».

Юліус Штрейхер з 1932 по 1945 рік був членом нацистської партії та головним редактором антисемітської газети Der Stürmer. Ця найуспішніша газета Третього Рейху понад 20 років розпалювала ненависть до євреїв — у ній публікували примітивні статті та карикатури, які зображали євреїв неповноцінними, жадібними, із сексуальними девіаціями. Штрейхер очолював цю газету з першого дня. Трибунал визнав, що він відігравав керівну роль в політиці Голокосту, у вироку йшлося, що Штрейхер вчинив злочин проти людяності. Його засудили до страти та повісили в жовтні 1946 року.

Нюрнберзький процесс розглядав справи проти 24 високопоставлених нацистів, але тільки дві з них стосувалися пропаганди. Це звинувачення проти видавця газети Der Stürmer Юліуса Штрейхера та радіоведучого програми «Говорить Ганс Фріче» Ганса Фріче. Обидва особисто нікого не вбивали, але відігравали ключову роль у побудові нацистської пропаганди.

Ганс Фріче з 1938 по 1945 рік був членом нацистської партії та головним редактором німецького офіційного телеграфного агентства Deutsches Nach-richtenbiiro, працював у Міністерстві пропаганди, яке очолював Йозеф Геббельс. У 1942 він став єдиним у міністерстві, хто завідував радіомовленням. На трибуналі обвинувачення стверджувало, що Фріче вчинив злочини проти миру і злочини проти людяності. Фріче у своїх свідченнях визнавав, що відділ німецької преси фактично керував усіма щоденними газетами Німеччини, даючи їм директиви від Міністерства пропаганди, що публікувати. Коли Фріче став керувати радіостанціями, він розсилав директиви й для них.

Але трибунал виправдав Фріче. Прокурори пояснювали, що Фріче сам не складав ці директиви, а лише передавав вказівки Геббельса. Також він ніколи не закликав знищувати євреїв, намагався заборонити газету Der Stürmer і ніколи особисто не розмовляв із Гітлером. Вирок Фріче отримав за інші злочини, які розглядала комісія з денацифікації. Судді визнали, що програма Фріче відповідала нацистській ідеології, а її вплив на суспільство сильно виріс у 1942 році. На відміну від Міжнародного трибуналу, суд побачив антисемітську пропаганду в діях Фріче. Його визнали «одним із найбільш впливових і активних пропагандистів нацистської ідеології» та засудили до 9 років увʼязнення.

Ганс Фріче у жовтні 1946 року. Getty Images / «Бабель» Йозеф Геббельс, міністр пропаганди нацистської Німеччини, один з головних ідеологів Третього Рейху та Голокосту. Getty Images / «Бабель» Ганс Фріче у жовтні 1946 року. Йозеф Геббельс, міністр пропаганди нацистської Німеччини, один з головних ідеологів Третього Рейху та Голокосту. Getty Images / «Бабель»

Геноцид у Руанді та Міжнародний трибунал

Коротко про геноцид в Руанді Руанда — країна у Східній Африці. У ній живуть три народи: хуту, тутсі та тва (пігмеї). Найчисельніші — хуту. До 1961 року Руанда була монархією, і саме тутсі були політичною елітою країни. У 1897 році німці колонізували Руанду, а після Першої світової війни, яку Німеччина програла, Руанда опинилась під протекторатом Бельгії. Бельгійці ввели у країні паспорти, в яких змусили зазначати, до якого народу належить людина. У 1957 році у країні сталася революція хуту — за мовчазної згоди Бельгії. Тоді ліквідували монархію, президентом став представник хуту, а тутсі почали переслідувати та вбивати. Багато тутсі були вимушені втекти з Руанди в сусідні країни. У 1988 році в сусідній Уганді тутсі організували «Руандійський патріотичний фронт», який очолив Поль Кагаме. У 1990 році РПФ перейшов кордон із Руандою і розпочав наступ, щоб тутсі могли повернутися додому. Бої тривали три роки, тому президент Руанди Жувеналь Габʼярімана, який представляв хуту, пішов на переговори. Він погодився припинити репресії проти тутсі, дозволити їм повернутися в Руанду та надати їм житло — відповідні угоди Габʼярімана підписав у серпні 1993 року. Багато радикально налаштованих представників хуту були цим незадоволені. Після жовтня 1993 року хуту завозили в Руанду зброю: гранати, вогнепальну зброю та мачете. Шостого квітня 1994 року літак, на борту якого перебував Габʼярімана, підбили, президент не вижив. Саме з цього моменту місцеві загони міліції, які підпорядковувались хуту, і звичайні люди почали вбивати тутсі. Так почався геноцид в Руанді. Велику роль в цьому відігравали ЗМІ — вони поширювали ненависть між народами, які жили на тих самих вулицях, ходили в ті самі магазини, сиділи за сусідніми столиками в кафе. За офіційними даними уряду Руанди, загинули приблизно 937 тисяч людей. За іншими даними, прийнятими ООН, загинули 800 тисяч тутсі та тих хуту, які їх підтримували.

Справа проти руандійських медіа стала найбільш показовою серед усіх міжнародних трибуналів. Прокурори визнали ЗМІ знаряддям злочину — мова йде про газету «Кангура» та приватне «Радіо тисячі пагорбів».

Газета «Кангура» виходила в Руанді з 1990 по 1994 рік, її очолював хуту Хасан Нгезе. З першого дня газета налаштовувала читачів проти тутсі — саме там зʼявилися «10 заповідей хуту», які закликали ненавидіти тутсі, особливо жінок. У «заповідях» хуту, які або одружувались із тутсі або наймали їх на роботу, називали зрадниками. Тутсі не мали права працювати в освіті, вступати до збройних сил, обіймати стратегічні політичні чи економічні посади.

У 1991 році, за три роки до геноциду, вийшов номер «Кангури», який потім визнали злочинним. На першій шпальті був портрет Грегуара Кайибанда — першого президента Руанди, який належав до хуту і в результаті революції 1959 року очолив країну. Під портретом був напис «Повторимо революцію хуту 1959 року, щоб ми змогли перемогти тарганів-тутсі?», а поруч — «Яку зброю нам варто використовувати, щоб перемогти тарганів раз і назавжди?». Ліворуч від портрета було зображено мачете. Трибунал згодом зазначив, що цей матеріал закликав до знищення тутсі як етносу — тобто до геноциду. «Нагнітаючи страх і пропагуючи ненавість, «Кангура» прокладала шлях до геноциду в Руанді, доводячи населення хуту до вбивчого божевілля», — йшлося у вироку.

Газета публікувала також інші статті та карикатури, які розпалювали ненависть до тутсі — зокрема, це призвело до масового сексуального насильства над жінками-тутсі. У розпал геноциду в газеті публікували імена і фото тих, кого потрібно було вважати ворогами. Частину цих матеріалів писав сам Хасан Нгезе, а під час підготовки до цих статей тісно співпрацював із Фердінандом Нахіманою та іншими ідеологами геноциду тутсі.

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Нгезе визнали винним у злочинах проти людства та засудили до довічного увʼязнення, але згодом апеляція скоротила цей термін до 35 років.

«Радіо тисячі пагорбів». Це приватне радіо, яке створили в липні 1993 року. Заради кращого сигналу воно використовувало потужності державної радіостанції «Радіо Руанда», тому стало головним у країні. Радіостанція швидко стала популярною, бо там транслювали якісну музику, згодом у перервах між піснями почали зʼявлятися повідомлення, спрямовані проти тутсі. Тутсі називали «тарганами» і «зміями» — дегуманізували їх, щоб потім легше було вбивати своїх колишніх сусідів, друзів, іноді батьків чи дружин.

Коли радикальні хуту збили літак із президентом Жувеналем Габʼяріманою, в ефірі радіостанції заявили: «Час валити високі дерева». Це був прямий заклик вбивати тутсі — їх називали «високими деревами», бо вважалося, що тутсі вищі за хуту, а також що в них тонкіші кістки та світліша шкіра. Радіоведуча Валері Бемерікі, яку прозвали «Диктор зло», підбурювала людей створювати блокпости, щоб ефективно відловлювати тутсі, казала, що на них не варто витрачати кулі, а треба різати на шматки за допомогою мачете. У квітні 1994 року на вулицях Руанди можна було побачити групи хуту, які в одній руці тримали мачете, а в іншій — приймач, що транслював «Радіо тисячі пагорбів». З радіо вони дізнавались адреси будинків, де жили або переховувалися тутсі, ішли туди та вбивали їх. Професор Цюрихського університету, економіст Девид Янагізава-Дротт довів, що в тих районах, де покриття радіостанції було кращим, до каральних загонів хуту записувалося набагато більше людей.

Руандійський солдат дивиться на уламки літака, в якому летів президент країни Жувеналь Габʼярімана. Getty Images / «Бабель» Меморіал жертвам геноциду в Руанді. Getty Images / «Бабель» Руандійський солдат дивиться на уламки літака, в якому летів президент країни Жувеналь Габʼярімана. Меморіал жертвам геноциду в Руанді. Getty Images / «Бабель»

Трибунал розглядав справи проти ключових співробітників «Радіо тисячі пагорбів». Місцевий руандійський суд «гакака» засудив Бемерікі до довічного увʼязнення за підбурювання до геноциду. Співзасновника радіостанції та руандійського історика Фердінанда Нахімана засудили до 30 років увʼязнення. Журналіст «Радіо тисячі пагорбів» бельгієць Жорж Руджу отримав 12 років тюрми — вирок помʼякшили, бо він пішов на співпрацю зі слідством. Директор радіостанції Фелісьєн Кабугу переховувався від суду 28 років, але у травні 2020 року його затримали. Суд над ним почався у вересні 2022 року, вироку ще немає.

Війна в Югославії та Міжнародний трибунал

Коротко про війну в Югославії У 1991 році республіки Югославії одна за одною почали заявляти про незалежність. Це не сподобалося Сербії. Її президент Слободан Мілошевич намагався зберегти контроль над колишніми частинами Югославії та застосовував силу, а також заохочував сербів у Боснії та Хорватії створювати «республіки». Це нагадує метод, до якого вдався путін у Донецькій та Луганській областях. У Боснії і Герцеговині, Хорватії, а згодом і в Косові почалися надзвичайно жорстокі збройні конфлікти: для опонентів створювали концтабори, існували також табори, де тримали жінок для сексуальних утіх.

Міжнародний трибунал щодо Югославії виніс лише один вирок за пропаганду ненависті. Його отримав сербський політик Воіслав Шешель, який за часів Слободана Мілошевича був заступником премʼєр-міністра Сербії. Шешель виступав за «Велику Сербію» та моноетнічну країну, босняків вважав поганими та «брудними мусульманами». Під час облоги Вуковару він закликав сербських солдатів не дати жодному хорватському бійцю «піти живим» з міста. Прокуратура стверджувала, що промови Шешеля прямо підбурювали до вбивств і етнічних чисток.

У 1992 році у Хртківцях у сербськом регіоні Воєводіна Шешель виступав на мітингу на підтримку Сербської радикальної партії, до якої входив. Уся промова була про хорватів. Він звернувся до своїх «сербських братів і сестер», заявивши, що «хорватам не місце у Хртківцях» і що «ми їх виженемо» до кордону із сербською територією. Закінчив свою промову Шешель так: «Я твердо вірю, що ви, серби із Хртківців і навколишніх сіл, також знаєте, що заради вашої гармонії та єдності ви маєте позбутися хорватів, які залишилися у вашому та сусідніх селах». Після його промови люди кричали: «Хорвати, їдьте до Хорватії, це ― Сербія».