У війні з Україною російська пропаганда використовує шість прийомів і жодного нового. Які диктатури надихнули кремль і кого копіює дмитро медведєв — пояснюємо разом з експертками

Заперечення існування української нації, мови та культури

Із цим прийомом усе зрозуміло. Його люблять і часто використовують російські пропагандисти та путін. Ще в липні 2021 року у своїй статті «Про історичну єдність росіян і українців» він стверджував, що України як держави та українців як нації не існувало. У грудні 2021 року він розвинув цю тезу: «Ми намагаємося не згадувати про те, як складалася Україна. Хто її створив? Ленін Володимир Ілліч! Коли створював Радянський Союз».

«Де українська? Чому в момент небезпеки ви кричите російською? Чому тут російський мат? У своїх ефірах ви лише на мові. А коли «Герань» у небі, мова забулася. Відкрию секрет. Тому що ви ніякі не хохли. Русскіє. Тільки хворі, озвірілі та розлючені».

Саме існування українців як нації заперечує і заступник редактора відділу політики радіо «Комсомольська правда» Роман Голованов. Достатнім аргументом для цього він вважає те, що під час російських атак на Київ 17 жовтня українці спілкувалися російською мовою.

Звинувачення у дзеркалі

Про цей прийом ви теж знаєте. Його росіяни використовують, коли звинувачують Україну у злочинах, які скоїла або зараз вчиняє сама рф. Наприклад, кремль звинувачує Україну в геноциді цивільного населення в окупованих росією Донецькій та Луганській областях. «Якщо б напали не ми, напали б на нас», — цю тезу постійно повторюють російські політики, дипломати та секретар ради безпеки росії микола патрушев. У березні 2022 року він заявив, що саме НАТО готувало удари по росії, а кремль просто вчасно зреагував.

Утім, найвідоміший адепт цього прийому — самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Його «А я зараз вам покажу, звідки на білорусь готувався напад» стало мемом.

Дегуманізація

Геноцид у Руанді Руанда — країна у Східній Африці. У ній живуть три народи: хуту, тутсі та тва (пігмеї). Найчисленніший з них — хуту. До 1961 року Руанда була монархією, і саме тутсі були політичною елітою країни. У 1897 році німці колонізували Руанду, а після Першої світової війни, яку Німеччина програла, Руанда опинилась під протекторатом Бельгії. Бельгійці ввели у країні паспорти, в яких змусили зазначати, до якого народу належить людина. У 1957 році у країні сталася революція хуту — за мовчазної згоди Бельгії. Тоді ліквідували монархію, президентом став представник хуту, а тутсі почали переслідувати та вбивати. Багато тутсі були вимушені втекти з Руанди в сусідні країни. У 1988 році в сусідній Уганді тутсі організували «Руандійський патріотичний фронт», який очолив Поль Кагаме. У 1990 році РПФ перейшов кордон із Руандою і розпочав наступ, щоб тутсі могли повернутися додому. Бої тривали три роки, тому президент Руанди Жувеналь Габʼярімана, який представляв хуту, пішов на переговори. Він погодився припинити репресії проти тутсі, дозволити їм повернутися в Руанду та надати їм житло — відповідні угоди Габʼярімана підписав у серпні 1993 року. Багато радикально налаштованих представників хуту були цим незадоволені. Після жовтня 1993 року хуту завозили в Руанду зброю: гранати, вогнепальну зброю та мачете. Шостого квітня 1994 року літак, на борту якого перебував Габʼярімана, підбили, президент не вижив. Саме з цього моменту місцеві загони міліції, які підпорядковувалися хуту, і звичайні люди почали вбивати тутсі. Так почався геноцид у Руанді. Велику роль у цьому відігравали ЗМІ — вони поширювали ненависть між народами, які жили на тих самих вулицях, ходили в ті самі магазини, сиділи за сусідніми столиками в кафе. У певних ЗМІ також прямо закликали хуту вбивати тутсі, називаючи їх тарганами. За офіційними даними уряду Руанди, загинули приблизно 937 тисяч людей. За іншими даними, прийнятими ООН, загинули 800 тисяч тутсі та тих хуту, які їх підтримували.

Нічого нового російська пропаганда не вигадала. Цей прийом нацисти використовували під час Другої світової війни проти євреїв, а влада Руанди — проти народу тутсі. Головна мета такого прийому — довести, що ворог не людина і вбивати його можна та навіть треба.

Ось цитата члена ради з міжнаціональних відносин при президенті рф Богдана Безпалька:

«Сам собою український націоналізм має характер квазірелігії. Це свідомість, яка нагадує свідомість адептів якихось тоталітарних сект… Такі люди зазвичай не бояться вбивати та вмирати. Та їх дуже легко використати у своїх цілях. Уявіть, що у вас є армія своїх зомбі, яких можна направити будь-куди».

Повністю копіює досвід найжорстокіших диктатур і заступник голови радбезу рф дмитро медведєв. Він, як і колись влада Руанди, порівнює ворогів із тарганами.

Скрин із телеграм-каналу Дмитра Медведєва / «Бабель»

Ще один приклад дегуманізації — зображення українців свинями, як це часто роблять російські ЗМІ.

Використання релігії в геноцидальній пропаганді

Тут усе теж доволі просто. Цей прийом російські пропагандисти використовують, щоб описати війну проти України як «священний обов’язок».

Помічник секретаря радбезу рф Олексій Павлов у своїй статті пише: «Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки рамзан кадиров, її «повної дешайтанізації». Або ще одна його цитата: «Якщо говорити про витоки окультизму та сектантства, то зазначу, що «Церква Сатани», яка розповзлася Україною, — одна з офіційно зареєстрованих у США релігій».

Розмивання кордонів між комбатантами та цивільними

Таким чином росіяни виправдовують убивства цивільних під час війни. Наприклад, публіцистка Анастасія Миронова цьому прийому присвятила цілу статтю, у якій йшлося, що кожен українець може загрожувати росіянину, бо може бути терористом.

«Кілька років поспіль світ переживав постійний страх перед тероризмом. Зараз цей стан знову переживають росіяни, зазнаючи загрози з боку України. Причому відрізнити терориста від простої людини дуже складно. Тепер терорист — це Тарас із пивним животом чи розмальована Наталка. Як жити, якщо вирахувати їх у натовпі неможливо? У джихад-мобілі можуть сидіти якісь Тараси з пивними животами й у протертих джинсах. Бомбу в урну підкинуть Наталки з накачаними губами. Із доньками. Із котами чи песиками на шнурку».

Заклики до вбивства

Цей прийом — прямий заклик до геноциду. Обачливі пропагандисти намагаються його не використовувати, бо за це можна потрапити до суду й отримати реальний тюремний строк. Менш обачливі, як-от директор мовлення російського пропагандистського каналу Russia Today Антон Красовський, публічно закликають знищувати українців.

«Ну от прямо топити потрібно було таких [українських дітей] у Тисині. Сказав, що москалі окупували, й одразу кидаєш у річку з бурхливою течією. А потім у них є будиночки, дуже страшні та потворні… й от просто в цю смерекову хату і прямо забивати та палити там», — сказав Красовський в ефірі RT, який пізніше видалили із сайту медіагрупи.

Закликав убивати українців і колишній «народний губернатор днр» павло губарєв.

«Це русскіє люди, в яких вселився біс. І ми йдемо їх не вбивати, ми хочемо їх переконати. Але якщо ви не хочете, щоб ми вас переконували, то ми вас убʼємо. Хоч мільйон, хоч 5 мільйонів, хоч усіх винищимо, поки ви не зрозумієте, що ви біснуваті та вам треба лікуватися».

Закликом до вбивства можна вважати й слова володимира соловйова, який після вибухів на Керченському мосту вимагав нищити українську енергетику і бити по центрах ухвалення рішень: «Пора відповідати. Усіма силами та засобами. Україна має бути занурена в темні часи. Мости, греблі, залізниці, ТЕЦ та інші обʼєкти інфраструктури мають бути знищені на всій території України. Не повинно бути адміністративних кварталів ані в Києві, ані у Львові…»

Мемами й карикатурами, які закликають убивати українців, заповнені численні росийські пабліки та сайти. Іноді цій темі присвячують навіть вірші.

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