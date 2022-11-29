У війні з Україною російська пропаганда використовує шість прийомів і жодного нового. Які диктатури надихнули кремль і кого копіює дмитро медведєв — пояснюємо разом з експертками

Заперечення існування української нації, мови та культури
Із цим прийомом усе зрозуміло. Його люблять і часто використовують російські пропагандисти та путін. Ще в липні 2021 року у своїй статті «Про історичну єдність росіян і українців» він стверджував, що України як держави та українців як нації не існувало. У грудні 2021 року він розвинув цю тезу: «Ми намагаємося не згадувати про те, як складалася Україна. Хто її створив? Ленін Володимир Ілліч! Коли створював Радянський Союз».
Саме існування українців як нації заперечує і заступник редактора відділу політики радіо «Комсомольська правда» Роман Голованов. Достатнім аргументом для цього він вважає те, що під час російських атак на Київ 17 жовтня українці спілкувалися російською мовою.
Звинувачення у дзеркалі
Про цей прийом ви теж знаєте. Його росіяни використовують, коли звинувачують Україну у злочинах, які скоїла або зараз вчиняє сама рф. Наприклад, кремль звинувачує Україну в геноциді цивільного населення в окупованих росією Донецькій та Луганській областях. «Якщо б напали не ми, напали б на нас», — цю тезу постійно повторюють російські політики, дипломати та секретар ради безпеки росії микола патрушев. У березні 2022 року він заявив, що саме НАТО готувало удари по росії, а кремль просто вчасно зреагував.
Утім, найвідоміший адепт цього прийому — самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Його «А я зараз вам покажу, звідки на білорусь готувався напад» стало мемом.
Дегуманізація
Нічого нового російська пропаганда не вигадала. Цей прийом нацисти використовували під час Другої світової війни проти євреїв, а влада Руанди — проти народу тутсі. Головна мета такого прийому — довести, що ворог не людина і вбивати його можна та навіть треба.
Ось цитата члена ради з міжнаціональних відносин при президенті рф Богдана Безпалька:
«Сам собою український націоналізм має характер квазірелігії. Це свідомість, яка нагадує свідомість адептів якихось тоталітарних сект… Такі люди зазвичай не бояться вбивати та вмирати. Та їх дуже легко використати у своїх цілях. Уявіть, що у вас є армія своїх зомбі, яких можна направити будь-куди».
Повністю копіює досвід найжорстокіших диктатур і заступник голови радбезу рф дмитро медведєв. Він, як і колись влада Руанди, порівнює ворогів із тарганами.
Ще один приклад дегуманізації — зображення українців свинями, як це часто роблять російські ЗМІ.
Використання релігії в геноцидальній пропаганді
Тут усе теж доволі просто. Цей прийом російські пропагандисти використовують, щоб описати війну проти України як «священний обов’язок».
Помічник секретаря радбезу рф Олексій Павлов у своїй статті пише: «Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки рамзан кадиров, її «повної дешайтанізації». Або ще одна його цитата: «Якщо говорити про витоки окультизму та сектантства, то зазначу, що «Церква Сатани», яка розповзлася Україною, — одна з офіційно зареєстрованих у США релігій».
Розмивання кордонів між комбатантами та цивільними
Таким чином росіяни виправдовують убивства цивільних під час війни. Наприклад, публіцистка Анастасія Миронова цьому прийому присвятила цілу статтю, у якій йшлося, що кожен українець може загрожувати росіянину, бо може бути терористом.
«Кілька років поспіль світ переживав постійний страх перед тероризмом. Зараз цей стан знову переживають росіяни, зазнаючи загрози з боку України. Причому відрізнити терориста від простої людини дуже складно. Тепер терорист — це Тарас із пивним животом чи розмальована Наталка. Як жити, якщо вирахувати їх у натовпі неможливо? У джихад-мобілі можуть сидіти якісь Тараси з пивними животами й у протертих джинсах. Бомбу в урну підкинуть Наталки з накачаними губами. Із доньками. Із котами чи песиками на шнурку».
Заклики до вбивства
Цей прийом — прямий заклик до геноциду. Обачливі пропагандисти намагаються його не використовувати, бо за це можна потрапити до суду й отримати реальний тюремний строк. Менш обачливі, як-от директор мовлення російського пропагандистського каналу Russia Today Антон Красовський, публічно закликають знищувати українців.
«Ну от прямо топити потрібно було таких [українських дітей] у Тисині. Сказав, що москалі окупували, й одразу кидаєш у річку з бурхливою течією. А потім у них є будиночки, дуже страшні та потворні… й от просто в цю смерекову хату і прямо забивати та палити там», — сказав Красовський в ефірі RT, який пізніше видалили із сайту медіагрупи.
Закликав убивати українців і колишній «народний губернатор днр» павло губарєв.
«Це русскіє люди, в яких вселився біс. І ми йдемо їх не вбивати, ми хочемо їх переконати. Але якщо ви не хочете, щоб ми вас переконували, то ми вас убʼємо. Хоч мільйон, хоч 5 мільйонів, хоч усіх винищимо, поки ви не зрозумієте, що ви біснуваті та вам треба лікуватися».
Закликом до вбивства можна вважати й слова володимира соловйова, який після вибухів на Керченському мосту вимагав нищити українську енергетику і бити по центрах ухвалення рішень: «Пора відповідати. Усіма силами та засобами. Україна має бути занурена в темні часи. Мости, греблі, залізниці, ТЕЦ та інші обʼєкти інфраструктури мають бути знищені на всій території України. Не повинно бути адміністративних кварталів ані в Києві, ані у Львові…»
Мемами й карикатурами, які закликають убивати українців, заповнені численні росийські пабліки та сайти. Іноді цій темі присвячують навіть вірші.
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