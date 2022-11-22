Прокуратура порушила справу через відео про нібито розстріл російських полонених бійцями ЗСУ. Перевірять усіх

Правоохоронці перевіряють усіх учасників відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.
У коментарі «Бабелю» в Офісі генпрокурора заявили, що Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості «за фактом вчинення військовослужбовцями зс рф віроломства» під час здачі в полон. Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).
Попередній аналіз відео вказує на те, що росіяни в селі Макіївка Луганської області імітували здачу у полон і відкрили вогонь по українських захисниках, що забороняється міжнародним гуманітарним правом. Проте у прокуратурі наголосили, що дадуть правову оцінку всім учасникам події.
Колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у коментарі «Бабелю» пояснив, що під формулюванням «віроломство» мається на увазі форма обману, щоб викликати довіру противника для досягнення військової переваги. І це є воєнний злочин згідно з Додатковим протоколом І до Женевських конвенцій, стаття пункту а) ст. 37, який забороняє симуляцію капітуляції.
«Якщо дійсно мало місце відкриття вогню по українських військових з боку російських військовослужбовців під виглядом здачі в полон, то кваліфікація коректна. У будь-якому разі недоречно робити висновки з обривків відео, що є у відкритому доступі. Враховуючи, що провадження вже відкрите, важливо під час досудового розслідування встановити всі обставини інциденту й дати всебічну правову оцінку діям сторін», — заявив Мамедов.
- 13 листопада у соцмережах зʼявилося відео із села Макіївка Луганської області. На ньому були відзняті кадри вбитих росіян в одному з дворів села. Що саме сталося з ними — невідомо, але у проросійських Telegram-каналах уже тоді почали говорити, що нібито українські військові розстріляли полонених.
- Згодом 18 листопада зʼявилося відео безпосередньо з місця події. На ньому видно, як російські окупанти виходять із будівлі і лягають, імовірно, здаючись у полон українцям. Потім один із них під час виходу з будівлі відкриває вогонь по українських військових — і відео обривається.
- Російський омбудсмен Тетяна Москалькова та міністерство закордонних справ рф заявили, що звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити «розстріл російських полонених», провести розслідування та покарати винних.
- Міноборони рф написало про «живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі з Зеленським».