Прокуратура порушила справу через відео про нібито розстріл російських полонених бійцями ЗСУ. Перевірять усіх

Правоохоронці перевіряють усіх учасників відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.

У коментарі «Бабелю» в Офісі генпрокурора заявили, що Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості «за фактом вчинення військовослужбовцями зс рф віроломства» під час здачі в полон. Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).

Попередній аналіз відео вказує на те, що росіяни в селі Макіївка Луганської області імітували здачу у полон і відкрили вогонь по українських захисниках, що забороняється міжнародним гуманітарним правом. Проте у прокуратурі наголосили, що дадуть правову оцінку всім учасникам події.

Колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у коментарі «Бабелю» пояснив, що під формулюванням «віроломство» мається на увазі форма обману, щоб викликати довіру противника для досягнення військової переваги. І це є воєнний злочин згідно з Додатковим протоколом І до Женевських конвенцій, стаття пункту а) ст. 37, який забороняє симуляцію капітуляції.

«Якщо дійсно мало місце відкриття вогню по українських військових з боку російських військовослужбовців під виглядом здачі в полон, то кваліфікація коректна. У будь-якому разі недоречно робити висновки з обривків відео, що є у відкритому доступі. Враховуючи, що провадження вже відкрите, важливо під час досудового розслідування встановити всі обставини інциденту й дати всебічну правову оцінку діям сторін», — заявив Мамедов.