Українців тримають у 25 в’язницях росії та окупованого Криму. Їх катують і морять голодом — «Бабель» поговорив із правозахисниками, які розшукують людей у полоні

У яких СІЗО та колоніях росіяни утримують полонених українців?

Савва: Центр громадянських свобод [ЦГС] з 2014 року займається цивільними українцями, яких викрали на окупованих територіях і утримують у росії, попри Міжнародну конвенцію про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. ЦГС документує насильницькі зникнення, працює з родинами та веде базу даних.

Військовополонених та цивільних українців утримують разом. У тих самих колоніях чи СІЗО перебувають громадяни росії, що були засуджені чи очікують вироку, але українців від них ізолювали — тримають в окремих секторах чи будівлях, з охороною та колючим дротом.

Українців охороняють не співробітники федеральної служби покарань, а військова поліція міністерства оборони росії. Це для нас ознака: якщо вона є в СІЗО, значить, там українці.

Ящук: Ми надсилаємо листи у в’язниці з нашого списку. Питаємо про конкретну людину, чи перебуває вона там. Це важливо робити, навіть якщо отримуєш відписку: «Ні, такого чи такої немає». Пізніше, якщо людину спробують у чомусь звинуватити, зможемо апелювати: «Ви говорили, що такого чи такої у вас немає, а виявляється, ви його чи її приховували».

Мешканці Київської області, яких викрали під час окупації і звільнили під час обмінів, розповіли, що їх вивозили в білорусь у військовий табір. Чи існує він досі?

Ящук: Відомо про один табір для військовополонених — у Гомельській області, місті Наровля. Табір діяв весною. Чи є він зараз, після деокупації північних областей України, невідомо.

Звідти людей вивозили в росію у в’язниці. Частина цивільних полонених проходила через Наровлю, частина через табір для військовополонених у російському Глушково.

Kate Ban / «Бабель»

25 в'язниць, де тримають українців 1. СІЗО № 1 у місті Сімферополь — єдине в Криму. Підпорядковується міністерству юстиції росії. 2. Гауптвахта військової комендатури гарнізону Севастополя, Крим. Підпорядковується міністерству оборони росії. 3. СІЗО № 2 в Бєлгородській області, місто Старий Оскол. 4. Виправна колонія № 9 у Бєлгородській області, село Валуйки. 5. СІЗО № 1 у Курській області, місто Курськ. 6. Виправна колонія № 11 у Курській області, селище Мала Локня. 7. СІЗО № 2 в Брянській області, місто Новозибків. 8. СІЗО № 1 у Брянській області, місто Брянськ. 9. Колонія-поселення № 3, Брянська область, місто Сураж. Єдина колонія-поселення в переліку ЦГС. Вона чоловіча, але тримають там українських жінок. 10. СІЗО № 1 у Володимирській області, місто Володимир — той самий «володимирський централ». 11. СІЗО № 2 у Волгоградській області, місто Камишин. 12. СІЗО № 2 в Іванівській області, місто Кінешма. 13. Виправна колонія № 19 у Волгоградській області, місто Суровікіно. Жіноча колонія, де утримують українських чоловіків. Полонені перебувають на території колонії в бараці суворих умов утримання — російської мовою «сус». Це окрема мінізона з охороною, огорожею. 14. СІЗО № 2 в Ростовській області, місто Таганрог. Використовується як транзитний пункт. Невідомо, скільки там громадян України, бо число постійно змінюється. Полонені прибувають з окупованих територій, потім їх відправляють до інших СІЗО чи колоній. У СІЗО українців катують. Зокрема, намагаються випалити (стерти) татуювання української символіки: поливають шкіру бензином та підпалюють. Жінок б’ють головою об стіну. Єдине відоме ЦГС місце на території рф, де українців морять голодом. Люди катастрофічно втрачають вагу. 15. Виправна колонія № 1 у Ростовській області, місто Звєрево. 16. Виправна колонія № 12 у Ростовській області, місто Каменськ-Шахтинський. 17. СІЗО № 2 в Рязанській області, місто Рязьк. 18. В’язниця № 2 в Красноярському краї, місто Єнісейськ. Офіційна в’язниця. Російською вони помічаються літерою «т» — «тюрма № 2». Це дуже суворий режим утримання, що порушує міжнародне гуманітарне право. Конвенція про поводження з військовополоненими забороняє утримувати полонених у власне в’язницях, а не в СІЗО чи колоніях, за винятком, коли це потрібно задля забезпечення інтересів військовополонених. У цьому випадку такого немає. 19. Мінусінська в’язниця в Красноярському краї, місто Мінусінськ. 20. В’язниця в Челябінській області, місто Верхньоуральськ. 21. В’язниця в Саратовській області, місто Балашов. 22. Виправна колонія № 1 у Смоленській області, село Анохово. 23. СІЗО № 1 у Ставропольському краї, місто Ставрополь. 24. Центр тимчасового утримання іноземних громадян головного управління міністерства внутрішніх справ по Москві. Село Сахарово. Місце відрізняється від решти за форматом. Тут тримають іноземців, яких мають депортувати. Зараз у центрі багато українців, місце використовується як транзитний пункт перевезення полонених, скоріш за все, з Таганрогу в інші в’язниці. Подібний центр — не виправна колонія, а гуртожиток за колючим дротом з охороною. Такі центри бувають різними. У деяких людей утримують так, що вони вільно ходять територією. А в Сахаровому — камери, як у слідчому ізоляторі. Людей не випускають із них. І утримують там не лише полонених, а й тих, кого не депортували в Україну, бо почалося повномасштабне вторгнення. Люди застрягли в чотирьох стінах без вироку суду. 25. СІЗО № 2 «Лефортово» в Москві. Підпорядковане міністерству юстиції росії. У росії є шість слідчих ізоляторів, які підпорядковані не регіональним управлінням служби виконання покарань, а центральному органу. Вони відрізняються від інших СІЗО умовами утримання. Люди там не отримують новин ззовні — навмисно створена інформаційна тиша. Це колишні внутрішні в’язниці кдб СРСР. Лише з 2006 року їх підпорядкували федеральній системі покарань, але ними управляють офіцери фсб. Важко сказати, скільки в «Лефортово» українців. СІЗО чотириповерхове, на кожному поверсі — 50 камер. Вони маленькі — 10 квадратних метрів на двох людей, або є ще менші камери на одну людину. Для українців відокремили сектор, думаю, в ньому тримають не більше 100 людей. У «Лефортово» існує практика записувати людей під іншими прізвищами. Навіть якщо буде перевірка, то українців не знайдуть, шукаючи за справжніми іменами.

Де утримують полонених на окупованих територіях України?

Ящук: До звільнення Херсону людей тримали в колишньому приміщенні обласної поліції в комендатурі. Їх утримували, катували, схиляли до співпраці з окупаційною владою.

У Донецькій області це колонії в Оленівці, Макіївці та Калінінська колонія в Горлівці. На Луганщині — слідчий ізолятор у Старобільську та тридцять шоста колонія в Суходільську. З колоній людей відправляють у росію.

За словами Верещук, у полоні лишається 2,5 тисячі українців. Скільки серед них цивільних?

Ящук: Точно невідомо. Завдяки свідченням тих, кого звільняють із полону, маємо інформацію, де тримають наших людей і з ким вони в камерах.

Після 24 лютого Центр громадянських свобод задокументував 671 насильницьке зникнення. Одинадцятьох людей вбили, 250 звільнили з полону, 410 у полоні на окупованих територіях або в росії. Приблизно 20 відсотків бранців — цивільні.

Ми не знаємо, скільки військовополонених і цивільних утримують у фільтраційних таборах. Мова про десятки тисяч людей. Якщо фсб чимось не сподобалася людина на пункті пропуску, її відправляють у табір, звідти в росію чи в колонії Луганської та Донецької областей.