Віцепремʼєр Верещук: У полоні росіян залишаються 2,5 тисячі українців

У російському полоні залишаються кілька тисяч українських бранців.

Про це віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук повідомила в інтервʼю «BBC News Україна».

«Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше — там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають», — розповіла вона.

На думку Верещук, цивільні українці мають бути повернені в Україну без обміну на російських полонених. За її словами, серед українських бранців дуже багато жінок.

«Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з «Азовсталі» вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька», — зазначила віцепремʼєр-міністр.

Верещук додала, що росіяни знущаються з полонених українок, бʼють та катують їх.

«Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок у тюрмі», — наголосила вона.