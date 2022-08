Кожен злочин має свідків. Документалісти зберегли свідчення про Голокост, різанину в Сребрениці та геноцид у Судані. «Бабель» зібрав 10 документалок про воєнних злочинців

У травні 2022 року британський таблоїд The Independent випустив 13-хвилинну документалку The true horror of Russia’s war in Ukraine про звірства росіян під час окупації Київської області. Дедалі більше журналістських робіт про воєнні злочини армії рф нагадують не простий репортаж, а короткометражну документальну роботу — подібні відео випускали Vice, The New York Times та інші. Великі документалки про ці злочини ще попереду. У сучасній історії вже були випадки, коли масштабні документальні роботи розкривали подробиці воєнних злочинів, ставали доказами в судах та спонукали міжнародну спільноту до розслідування, наприклад, геноциду в Судані у 2000-х. «Бабель» зібрав 10 визначних документалок про воєнні злочини, злочинців та суди над ними від Голокосту до різанини на Шрі-Ланці у 2009 році.