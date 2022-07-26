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Війна. Росіяни обстріляли ракетами південь України та зруйнували бази відпочинку на Одещині, ЗСУ знищили нафтобазу окупантів у Донецьку, а Київ повернув тіла ще 25 військових. День 154: онлайн

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Війна. Росіяни обстріляли ракетами південь України та зруйнували бази відпочинку на Одещині, ЗСУ знищили нафтобазу окупантів у Донецьку, а Київ повернув тіла ще 25 військових. День 154: онлайн

Зруйнована росіянами база відпочинку на Одещині. Уранці 26 липня росія завдала масованого ракетного удару по півдню України.

Getty Images / «Бабель»

Російські війська обстріляли ракетами Одеську та Миколаївську області. У Білгород-Дністровському районі росіяни зруйнували пʼять житлових будинків, пошкодили понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок і 80 торгових павільйонів. Також окупанти обстріляли центральну частину Харкова. У Будьонівському районі окупованого Донецька завдяки діям ЗСУ горіла нафтобаза, а тим часом Україна повернула додому тіла ще 25 своїх захисників. Про головні події сто пʼятдесят четвертого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 26 липня — тут).