Війська росії обстріляли Харків, Миколаїв та Одещину

Вночі і рано вранці війська росії обстріляли Харків, Миколаїв та Одеську область.

Мер Харкова Ігорь Терехов повідомив, що окупанти поцілили у центральну частину міста. Приліт був «біля будівлі, яка до військової інфраструктури не має жодного відношення», зазначив мер. «Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харківʼян бути гранично обережними», — написав Терехов.

У Миколаєві обстріл відбувся о 5:00. Мер міста Олександр Сєнкевич без деталей написав про потужні вибухи у місті.

Одеська область рано вранці зазнала ракетної атаки. За словами речника ОВА Сергія Братчука, росіяни завдали удар зі стратегічних стратегічні бомбардувальників. Деталі поки невідомі.