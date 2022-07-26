Війна. Президент Зеленський змінив керівника ССО, в Україну прибули перші німецькі зенітки Gepard, а в росіян проблеми з логістикою через удари по мостах Херсонщини. День 153: онлайн

Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади керівника Сил спеціальних операцій ЗСУ і замість нього призначив бойового генерала Віктора Хоренка. До України з Німеччини прибули перші три самохідні зенітні установки Gepard (всього їх буде 15), а війська росії в Херсонській області мають значні проблеми з логістикою внаслідок активних обстрілів з боку ЗСУ. Окупанти втрачають склади, живу силу і постачання, але через атаки на три мости вони не можуть швидко відновитися. Про головні події сто п’ятдесят третього дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 25 липня — тут).