Тексти Війна. Росія вдарила ракетами по центру Вінниці, ЗСУ знищили склади рф на Миколаївщині та деокупували вже 44 населені пункти Херсонщини. День 142: онлайн «Бабеля» Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 15 липня 2022 Пожежники розбирають завали будівлі, пошкодженої внаслідок російського авіаудару по Вінниці. Getty Images / «Бабель» У центр Вінниці влучили три російські ракети — загинули щонайменше 23 людини, серед них три дитини. У Миколаївській області Збройні сили України знищили чергові військові склади окупантів і пункт управління росіян, а новий очільник Херсонщини розповів, що з початку війни ЗСУ вже деокупували 44 населені пункти в області. Про головні події сто сорок другого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 14 липня — тут).