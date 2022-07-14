Ракетний удар по Вінниці: загинули 17 людей, щонайменше 30 поранені

Станом на 12:50 у центрі Вінниці внаслідок російського ракетного удару загинули 17 людей, серед дві дитини. Щонайменше 30 людей дістали поранень.
Про це повідомляють ДСНС, Нацполіція і Офіс генпрокурора.
У центр міста влучили три ракети. Удар прийшовся на паркувальний майданчик поблизу девʼятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Також постраждав Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки.
На місці удару горіли понад 50 автомобілів, 25 із них вигоріли вщент.
Рятувальники наразі розбирають завали та шукають поранених і загиблих.
Голова Вінницької області Сергій Борзов повідомив, що над областю в момент удару збили чотири російські ракети.