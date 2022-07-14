ЗСУ знищили пункт управління і склад боєприпасів росіян у Снігурівському і Баштанському районах Миколаївщини

У Миколаївській області Збройні сили України знищили чергові військові склади окупантів і пункт управління росіян.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Наші підрозділи завдали 4 влучні удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок знищено пункт управління та склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах», — зазначили військові.