ЗСУ підтвердили черговий удар по Новій Каховці. Влучили у пункт управління та посадковий майданчик

Українські військові підтвердили черговий удар по окупованій Новій Каховці. Вони влучили в пункт управління російськими військами та посадковий майданчик.

Про це пише Оперативне командування «Південь» у своєму Facebook.

«В рамках виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено «виключення з активів» 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також завдано ударів по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці», — йдеться у повідомленні.

Також там розповіли, що російські літаки спробували завдати чергового удару по острову Зміїний, але випущені ракети не долетіли і впали в море.

У Білозерській громаді на Херсонщині ЗСУ виявили та знищили російський безпілотник «Елерон-3».