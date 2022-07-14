Війна. Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, ЗСУ знищили чергові склади рф, а Німеччина пообіцяла Україні зброю. День 141: онлайн «Бабеля»

Війська рф обстріляли Запоріжжя ракетами. Дві крилаті ракети росіян поцілили в цех одного з підприємств у Дніпровському районі та поранили щонайменше 14 людей. Українські військові продовжують знищувати російські склади, зокрема ЗСУ поцілили у склад боєприпасів на Луганщині. А уряд Німеччини опублікував оновлений перелік озброєння, яке готується передати Україні. Про головні події сто сорок першого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 13 липня — тут).