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Війна. Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, ЗСУ знищили чергові склади рф, а Німеччина пообіцяла Україні зброю. День 141: онлайн «Бабеля»

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, ЗСУ знищили чергові склади рф, а Німеччина пообіцяла Україні зброю. День 141: онлайн «Бабеля»

Українські військові керують танком Т-72 на передовій на сході України, 13 липня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Війська рф обстріляли Запоріжжя ракетами. Дві крилаті ракети росіян поцілили в цех одного з підприємств у Дніпровському районі та поранили щонайменше 14 людей. Українські військові продовжують знищувати російські склади, зокрема ЗСУ поцілили у склад боєприпасів на Луганщині. А уряд Німеччини опублікував оновлений перелік озброєння, яке готується передати Україні. Про головні події сто сорок першого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 13 липня — тут).