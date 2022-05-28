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Війна. росія атакувала Дніпропетровщину ракетами, окупанти частково зайшли в Лиман, УПЦ МП визнала свою незалежність від рф. День 94: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. росія атакувала Дніпропетровщину ракетами, окупанти частково зайшли в Лиман, УПЦ МП визнала свою незалежність від рф. День 94: онлайн

Місцевий житель доглядає за квітами біля свого будинку, який постраждав від обстрілів, у містечку Мощун неподалік Києва. Фото: Сергій Чузавков/AFP via Getty Images

Getty Images / «Бабель»

Окупанти рф випустили кілька ракет по Дніпропетровщині, загинули десять нацгвардійців, більша частина Лиману наразі не контролюється українськими військовими, а собор УПЦ Московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність Української православної церкви від російської.