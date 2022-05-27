Окупанти частково зайшли в Лиман, ЗСУ перейшли на нові позиції

У Донецькій області місто Лиман переважно контролюють окупанти. Українські військові зайняли на цьому напрямку нові укріплені позиції.

Про це в коментарі hromadske повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади», — сказав він.

Росіяни намагаються закріпитися на Лиманському напрямку, оскільки розуміють, що захисники будуть не лише стримувати окупантів, а й за нагоди підуть у контратаку.

Кириленко зауважив, що в Донецькій області росія веде обстріл уздовж усієї лінії зіткнення, а по віддалених від фронту містах завдають ракетних та авіадуарів — це Краматорськ, Покровськ і Бахмут.

Голова ОВА заявив, що в планах росіян — захопити Луганщину, а потім через Лиман перекинути своє угруповання завдяки контролю над трасою Бахмут — Сєвєродонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку. На півночі Донеччини головною метою ворога є Краматорськ та Словʼянськ.