Тексти Війна. Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг і захопили 95% Луганщини, але Сєвєродонецьк не оточений, Зеленський підтримав петицію про візи з рф. День 92: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 26 травня 2022 Військовий стоїть серед пошкодженого поля після атаки росії у Запорізькій області, Україна, 20 травня 2022 року Getty Images / «Бабель» Росія атакувала ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг, окупаційні війська рф захопили 95% території Луганської області, а Володимир Зеленський підтримав петицію про введення візового режиму з росією. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.