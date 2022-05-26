Війна. Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг і захопили 95% Луганщини, але Сєвєродонецьк не оточений, Зеленський підтримав петицію про візи з рф. День 92: онлайн

Росія атакувала ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг, окупаційні війська рф захопили 95% території Луганської області, а Володимир Зеленський підтримав петицію про введення візового режиму з росією. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.