Зранку російські війська обстріляли Запоріжжя та Кривий Ріг, є загиблий

Війська рф сьогодні зранку обстріляли Запоріжжя та Кривий Ріг, є загиблі.
По Запоріжжю російські війська випустили чотири крилаті ракети, повідомили в ОВА. Одну з них вдалося збити.
Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, за попередньою інформацією, загинула одна людина, троє поранені. У приватному секторі міста пошкоджені 62 будинки.
«Наразі обстежується уражена територія, на місці події працюють відповідні служби», — повідомила Запорізька військова адміністрація.
Також росіяни завдали три ракетні удари по Кривому Рогу.
«Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування», — повідомив голова Дніпропетровщини Валентин Резніченко.
У Криворізькому районі із систем залпового вогню «Ураган» обстріляли Широківську та Апостолівську громади. Апостолове частково без світла.