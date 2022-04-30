Війна. На шпиталь «Азовсталі» скинули авіабомбу, у Києві та регіонах почався дефіцит бензину, а Україна отримала зенітний ракетний комплекс С-300 і танки. День 66: онлайн «Бабеля»

У Маріуполі російські окупанти скинули авіаційну бомбу на військовий шпиталь «Азовсталі» — кількість поранених до цього була 170, а зараз уже понад 600. У Києві та інших регіонах почався дефіцит бензину. На АЗС вводять обмеження — 10 або 20 літрів в один бак. Це пов’язано зі складністю логістики під час війни. Уряд обіцяє ліквідувати дефіцит пального протягом тижня-двох. Тим часом Україна отримала зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно посилив протиповітряну оборону в південному регіоні, а також 200 танків від Польщі. Про головні події 66-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 29 квітня — тут).