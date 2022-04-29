Війна. Окупанти обстріляли Київ під час візиту генсека ООН, парламент США ухвалив закон про ленд-ліз для України, а з полону повернулися 45 українців. День 65: онлайн «Бабеля»

Увечері 28 квітня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Ракета влучила у багатоповерхівку у Шевченківському районі. У цей момент у столиці президент Володимир Зеленський проводив зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Водночас у США Палата представників проголосувала за ленд-ліз для України. Тепер цей документ має підписати президент Джо Байден. Також Україна та росія провели вже сьомий обмін полоненими — додому повернулися 33 військових та 12 цивільних. Про головні події 65-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 28 квітня — тут).