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Війна. Окупанти обстріляли Київ під час візиту генсека ООН, парламент США ухвалив закон про ленд-ліз для України, а з полону повернулися 45 українців. День 65: онлайн «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Окупанти обстріляли Київ під час візиту генсека ООН, парламент США ухвалив закон про ленд-ліз для України, а з полону повернулися 45 українців. День 65: онлайн «Бабеля»

Наслідки російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Києві, 28 квітня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Увечері 28 квітня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Ракета влучила у багатоповерхівку у Шевченківському районі. У цей момент у столиці президент Володимир Зеленський проводив зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Водночас у США Палата представників проголосувала за ленд-ліз для України. Тепер цей документ має підписати президент Джо Байден. Також Україна та росія провели вже сьомий обмін полоненими — додому повернулися 33 військових та 12 цивільних. Про головні події 65-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 28 квітня — тут).