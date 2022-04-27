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Війна. Росія зруйнувала міст через Дністровський лиман на Одещині, захисники Маріуполя просять негайної евакуації, а Міноборони попереджає про тижні важких боїв. День 64: онлайн «Бабеля»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Війна. Росія зруйнувала міст через Дністровський лиман на Одещині, захисники Маріуполя просять негайної евакуації, а Міноборони попереджає про тижні важких боїв. День 64: онлайн «Бабеля»

Люди у Маріуполі проходять повз зруйновану будівлю, на якій видніються слова Лесі Українки: «При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний».

Getty Images / «Бабель»

Уранці 27 квітня російська армія знову вдарила по мосту через Дністровський лиман на Одещині — міст зруйновано. Захисники Маріуполя закликають світову спільноту допомогти з евакуацією поранених людей, які перебувають на заводі «Азовсталь». Ідеться про понад 600 поранених військових та цивільних. Зараз росія нагромадила сили для масштабного наступу на сході України, тому Міноборони України попереджає, що у наступні кілька тижнів на фронті йтимуть запеклі бої. Про головні події 64 дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 27 квітня — тут).