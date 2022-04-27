Міністр оборони Олексій Резніков розповів про підсумки зустрічі представників оборонних відомств понад 40 країн, яка відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Він назвав ключові досягнення.

Сторони створили Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і у рамках якої раз на місяць Україна «звірятиме годинник» з країнами-партнерами, щоб пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

«Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон» — пояснив міністр оборони.

Прийнято рішення про перехід на західні калібри і техніку. Зокрема, Україна уже отримує артилерію калібру 155-мм. Це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО.

Також прийняте рішення масштабувати і поширити навчальні програми для українських військових, зокрема, на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень.

Важливо

Також Олексій Резніков наголосив, що попереду — кілька надзвичайно важких тижнів. Зараз росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України та посилює наступ, але допомога Україні зростатиме.

«Найближчими днями буде потрібна вся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог уже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!» — заявив міністр.