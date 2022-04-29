Уряд обіцяє ліквідувати дефіцит пального протягом наступного тижня

В Україні через ракетні удари росіян по паливній інфраструктурі країни спостерігається дефіцит пального. Уряд обіцяє подолати проблему протягом наступного тижня.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз йдуть перемовини з європейськими партнерами, які вирішать проблему в короткий термін.
Перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що дефіцит пального буде ліквідований впродовж наступних 7 днів, проте попередила про «незначне подорожчання» нафтопродуктів, що повʼязано, насамперед, зі складністю логістики.
- Дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився через ракетні удари по НПЗ. Зокрема, росіяни знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз зі значними запасами.
- 29 квітня влада Києва закликала містян без нагальної потреби не пересуватися містом приватним транспортом, адже військові мають першочергову потребу в пальному.