Війна. Росіяни обстріляли ракетами Львів, на Донбасі почався наступ, а медведчук попросив путіна обміняти його на людей із Маріуполя. День 55: онлайн «Бабеля»

Уранці 18 квітня російська армія ракетами обстріляла Львів — щонайменше 7 людей загинули, ще 11 дістали поранень. Серед постраждалих — одна дитина. На Донбасі російські окупанти почали нову фазу наступу і змогли прорватися у двох місцях, зокрема у Кремінній. Тим часом затриманий нардеп віктор медведчук звернувся до президентів України та росії із пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Про головні події 55-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 18 квітня — тут).