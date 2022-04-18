Російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область та Львів — є загиблі

Вранці війська росії завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області та Львову.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок атаки у Синельниківському районі постраждали двоє людей. Ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. У Павлоградському районі ракетним ударом зруйновано залізничну інфраструктуру. Постраждалих немає.

До цього він повідомляв, що системи ППО збили 60% ракет.

Також російські війська нанесли 5 ракетних ударів по Львову, повідомив мер Андрій Садовий. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про 4 удари.

Станом на 10:00 відомо, що у Львові постраждали три об’єкти військової інфраструктури і шиномонтаж. Загинули 6 людей і ще 8 поранені. Серед постраждалих — одна дитина.